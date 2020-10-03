Китайці показали дуже довгий кросовер із дизайном BMW X7 та VW Touareg

Китайська компанія FAW представила на автосалоні в Гуанчжоу в 2018 році люксовий позашляховик HS7, а тепер на автосалоні в Пекіні показала його подовжену версію – H7+.

HS7+ відразу впадає в очі своїми великими розмірами: як пише Carscoops, за розмірами він на 500 мм довше і на 90 мм вище стандартного HS7. У нього також величезна решітка радіатора, а загальна стилістика виконана в дусі німецьких BMW X7 і VW Touareg.

Усередині Hongqi HS7+ також монументальний, як і зовні: покупцям вочевидь сподобаються просторий і розкішний салон зі шкіряними сидіннями (до того ж ззаду встановлені два окремі крісла), алюмінієвими вставками, багатофункціональним кермом та великим екраном інформаційно-розважальної системи. До речі, передня панель у "китайця" схожа на Volvo XC90.

Під капотом встановлено 3,0-літровий бензиновий V6 потужністю 337 к.с. і 445 Нм крутного моменту (мотор зістикований із 8-ступеневою автоматичною коробкою передач і приводом 4x4).

Найближчим часом автомобіль повинен вийти на ринок Китаю.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що ця ж марка представила електричний кросовер, схожий на Rolls-Royce.