Китайці показали дуже довгий кросовер із дизайном BMW X7 та VW Touareg

Віталій Сазонов
Віталій Сазонов
Електромобілі
2,9 т.
Китайці показали дуже довгий кросовер із дизайном BMW X7 та VW Touareg

Китайська компанія FAW представила на автосалоні в Гуанчжоу в 2018 році люксовий позашляховик HS7, а тепер на автосалоні в Пекіні показала його подовжену версію – H7+.

HS7+ відразу впадає в очі своїми великими розмірами: як пише Carscoops, за розмірами він на 500 мм довше і на 90 мм вище стандартного HS7. У нього також величезна решітка радіатора, а загальна стилістика виконана в дусі німецьких BMW X7 і VW Touareg.

Hongqi HS7 +.

Усередині Hongqi HS7+ також монументальний, як і зовні: покупцям вочевидь сподобаються просторий і розкішний салон зі шкіряними сидіннями (до того ж ззаду встановлені два окремі крісла), алюмінієвими вставками, багатофункціональним кермом та великим екраном інформаційно-розважальної системи. До речі, передня панель у "китайця" схожа на Volvo XC90.

Hongqi HS7+.
Hongqi HS7+.

Під капотом встановлено 3,0-літровий бензиновий V6 потужністю 337 к.с. і 445 Нм крутного моменту (мотор зістикований із 8-ступеневою автоматичною коробкою передач і приводом 4x4).

Hongqi HS7 +.

Найближчим часом автомобіль повинен вийти на ринок Китаю.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що ця ж марка представила електричний кросовер, схожий на Rolls-Royce.

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