Китайський ринок наповнять електромобілями GM

General Motors показала новий електричний міський мікрокар Wuling.

Як стало відомо OBOZREVATEL, американський концерн General Motors має намір розширити лінійку електричних міських електромобілів на китайському ринку.

General Motors показала новинку під брендом Wuling media.gm.com

Раніше спільне SAIC-GM-Wuling презентувало модель Baojun E300 – двомісний електромобіль, створений для переповнених машинами китайських мегаполісів.

Baojing E300 media.gm.com

Наступним кроком в цьому напрямку став електрокар Wuling, перші офіційні фото якого з'явилися в мережі. За словами творців, натхнення вони черпали в японських кей-кари, компактних мікролітражках, на які в Японії діють податкові пільги.

І дійсно, Wuling за своїми пропорціями дуже схожий на традиційні японські кей-кари. Дизайн моделі виконаний в лаконічному стилі, з простими лініями і формами.

Зовнішність новинки виконана в стилі японських кей-карів media.gm.com

Салон новинки розрахований на водія і трьох його супутників. Довжина Wuling – 2920-мм, що на 220-мм більше, ніж у електричного Smart EQ Fortwo і на 295-мм довший двомісного Baojun E300.

Новинка буде доступна в двох варіантах – з батареєю на 9 або 14 кВтг. У рух автомобіль буде приводити 27-сильний електромотор. Для порівняння в арсеналі Baojun E300 39-сильний мотор і батарея на 16,8 кВтг.

Назва моделі і докладні технічні характеристики стануть відомі ближче до початку продажів, які намічені на другу половину нинішнього року.

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Volvo відновила виробництво легкових авто на чотирьох китайських заводах.

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