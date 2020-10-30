Які електрокари з КНР так і не з'явилися в продажу: найбільш вражаючі моделі

У технологічному плані потенціал Китаю не надто високий. Виробникам у КНР доводиться користуватися готовими рішеннями, але це не заважає робити гучні заяви у світі автопрому.

АвтоОбоз згадав найбільш "революційні" китайські електромобілі, які обіцяли величезні цифри потужності й запасу ходу, але так і не відправилися у виробництво, а покупці не побачили їх у продажу.

Останнім часом у Піднебесній на державному рівні працює стратегія розвитку так званого "транспорту нової енергії". Мається на увазі електроенергія. Саме тому ми постійно щось чуємо про китайські електромобілі, які з'являються майже щодня.

Уряд КНР виділяє кошти на розробку таких транспортних засобів. Тому нові компанії з'являються дуже часто, а підготовка першого прототипу завдяки щедрому фінансуванню не займає багато часу. Однак ці машини так само швидко вирушають у забуття, поступаючись місцем одноразовим стартапам. Найвідоміші компанії з репутацією теж встигли доторкнутися до державного бюджету, але це не завадило деяким із них показати електромобілі, про які сьогодні ніхто не пам'ятає.

Obsidian Sport businesstianjin.com

Одним із найбільш незвичайних китайських електромобілів виявився прототип від Wuhan Grove Hydrogen Automotive Co. Машина під назвою Obsidian Sport виглядає дуже дивно. Цікаво, що автомобіль не копіює відомих представників світового автопрому (за винятком деякої схожості з Maserati). Але образ спортивного п'ятидверного універсала сприймається дивно.

Obsidian Sport autocarpro.in

Виробник пообіцяв запас ходу 1200 км! Як вдалося домогтися такого показника? Насправді, невідомо, чи здатний прототип долати такі відстані. У конкретному випадку вирішили відмовитися від традиційної батарейної концепції і вибрали водневі технології.

Sinomach Zedriv GT3 – крихітний спортивний електрокар із довжиною кузова 4 м. Обіцяний запас ходу доволі скромний – усього 260 км. З огляду на те, що автомобіль китайський, насправді виявилося б набагато менше – близько 150-200 км. Однак у виробництво машина не відправилася. Хоча з дизайном у стилі Porsche знайшла б свого покупця.

Sinomach Zedriv GT3 dikobraz.net

Ефектний седан Enovate ME-S пішов шляхом найшвидших представників сегменту EV. Заявлений час розгону до 100 км/год становить усього 3 секунди! Це означає, що головним суперником міг стати Porsche Taycan, який уже продається та їздить дорогами. А Enovate ME-S – ні. Прототип так і залишився у статусі концепту. Хоча виглядає непогано.

Enovate ME-S Enovate

Китайські виробники електричного транспорту не завжди обирають ексцентричність і ефектний дизайн. Тому Weltmeister 7 виглядає досить звичайно і нагадує невеликий седан середнього класу. Але це не допомогло новинці стати на конвеєр. Хоча заявка вийшла багатообіцяюча.

Weltmeister 7 autocentre.ua

Виробник оголосив про 700-кілометровий запас ходу. І додав, що цифра наведена відповідно до сертифікату NEDC, який давно застарів, виявився нереалістичним і майже ніде у світі, крім Китаю, вже не використовується. У рамках прогресивнішої системи WLTP показник знизився до 600 км. Але ми все одно не знаємо, наскільки це далеко від правди.

Byton M-Byte – справжній довгобуд від світу електромобілів. Компанія продовжувала розробку багатостраждальної моделі тільки тоді, як вдавалося залучати додаткові інвестиції. Тому процес затягнувся... У компанії встигли створити передсерійний прототип, але про готовність виробничих потужностей нічого невідомо.

Byton M-Byte Byton

Byton пообіцяв кілька модифікацій моделі. Топова оснащена (як передбачалося) двома моторами на 400 к.с., повним приводом і запасом ходу понад 400 км. Усе це звучить досить реалістично, як і європейський цінник близько 50 000 євро, але машини в продажу, як і раніше, немає.

Не встигли у Weltmeister відправити на конвеєр попередню модель, як швидко про неї забули і показали Weltmeister Maven. Із ще більш вражаючими характеристиками – запас ходу близько 800 км. Це багато, Tesla не так давно перейшла за межу 600 км, а далі за неї сьогодні ніхто їздити не вміє.

Weltmeister Maven Weltmeister

На відміну від попередника Weltmeister Maven виглядає досить вражаюче, але, з огляду на все, так і залишиться міфічною істотою. Проте ми з високою часткою ймовірності зможемо побачити черговий електричний прототип цієї китайської компанії.

Weltmeister Maven Weltmeister

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