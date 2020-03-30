Китайський конкурент BMW X7 буде електричним

Поки в Мюнхені тільки розмірковують про електрифікацію своїх флагманських моделей, китайська компанія Hongqi готує до виробництва преміальний електро-SUV.

Концепт Hongqi E115 показали восени на автошоу у Франкфурті

Завдяки тому, що епідемія коронавируса в Китаї починає слабшати, місцеві автовиробники повертаються до звичного робочого ритму. Конкретна дата запуску новинки від Hongqi поки не оголошена, але за інсайдерською інформацією, компанія має намір випустити до кінця року близько 50 тисяч електричних кросоверів.

Концепт Hongqi E115

Нагадаємо, що європейський дебют великого позашляховика на електротязі відбувся восени минулого року на автошоу у Франкфурті. Автором зовнішнього вигляду новинки став відомий британський дизайнер Жиль Тейлор, який свого часу створив зовнішність Jaguar XJ і Rolls-Royce Ghost.

Концепт Hongqi E115

Автомобіль вийшов досить великим: довжина машини – 5160 мм, ширина – 1730 мм, а колісна база досягає 3250 мм. Для порівняння довжина BMW X7 – 5151 мм, ширина – 2000 мм, а база – 3105 мм.

Позашляховик оснащений двома електромоторами, кожен з яких призводить свою пару коліс. На передній осі встановлений мотор потужністю 218 к.с., який розвиває крутний момент 350 Нм. Продуктивність другого – 299 к.с. і 420 Нм відповідно. Живлення для них буде забезпечувати літій-іонна батарея ємністю 92,4 кВтг.

Концепт Hongqi E115

За даними виробника розгін до 100 км/год займе не більше 4 секунд. Не менш вражаюче виглядає цифра заявленого запасу ходу – понад 600 км.

Нагадаємо, що компанія Hongqi ( "Хунци", кит. – червоний прапор) була створена в 1958 році і входить до складу автомобільного концерну FAW. Довгий час вона була ексклюзивним постачальником представницьких седанів для вищого керівництва Китаю.

В останні роки компанія переживає важливі зміни і стрімко розширює гаму моделей. За останні два роки під маркою Hongqi дебютувало відразу три кроссовера різних розмірів, а в цьому до них додасться флагманський SUV.

Сьогодні в модельній гаммі Hongqi – 7 автомобілів, це седани L5, H5, H7 і H9, а також три кроссовера – електричний Е-HS3, HS5 і HS7. Відповідно до номенклатури можна припустити, що новинка отримає позначення Е-HS9.

Концепт Hongqi E115

Крім того, компанія почала приймати замовлення на новий флагманський седан Hongqi H9. Він буде доступний в 7 різних колірних рішеннях, а під капотом будуть розташовуватися турбовані мотори – 2-літрова "четвірка" (252 к.с.) або 3-літровий V6 (272 к.с.).

Як писав раніше OBOZREVATEL, Hongqi показав новий стильний седан на базі Мазда 6.

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