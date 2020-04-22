Китай вирішив перемогти Tesla за допомогою технологій iPhone
Китайська компанія SAIC, яка є одним з найбільших та найтехнологічніших автовиробників КНР, показала новий електромобіль Roewe R-Aura для суперництва з Tesla.
Дизайнери все ще інтригують тізерними зображеннями і не розкривають зовнішність новинки повністю. Але навіть зараз ми можемо зробити деякі висновки, засновані на опублікованих зображеннях.
По-перше, новинка вийде великою машиною – близько 5 метрів у довжину. Отже, Tesla Model S буде найближчим суперником електромобіля Roewe R-Aura. По-друге, дизайн дозволить вигідно виділитися на тлі інших китайських електрокарів.
R-Aura уособлює новий корпоративний стиль для всіх "зелених" моделей компанії та займе місце флагмана. Технологічні передні фари складаються з великої кількості дрібних елементів і об'єднані LED-смужкою.
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На кормі видно довгі вузькі ліхтарі акуратної пластичної форми. Спереду і ззаду встановлені емблеми R, які світяться. Але найцікавіше знаходиться на центральній стійці між дверима. Автомобіль запропонує кілька варіантів "розблокування" – за допомогою відбитка пальця або сканера обличчя власника. Популярні технології зі світу смартфонів, які свого часу iPhone зробив популярними.
На даний момент це вся інформація, яка відома про SAIC Roewe R-Aura. Жодних характеристик виробник поки не розкрив. Але вже можна сказати, що майбутня новинка набагато цікавіша за іншу електричну модель компанії – Roewe Ei6, про яку ми розповідали нещодавно.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Kia несподівано представила новий електромобіль з відмінними характеристиками.