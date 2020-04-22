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22 квітня • оновлено в 17:43
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Китай вирішив перемогти Tesla за допомогою технологій iPhone

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Китайська компанія SAIC, яка є одним з найбільших та найтехнологічніших автовиробників КНР, показала новий електромобіль Roewe R-Aura для суперництва з Tesla.

Дизайнери все ще інтригують тізерними зображеннями і не розкривають зовнішність новинки повністю. Але навіть зараз ми можемо зробити деякі висновки, засновані на опублікованих зображеннях.

Новий електромобіль SAIC здивував технологіями

Новий електромобіль SAIC здивував технологіями

roewe.com.cn

По-перше, новинка вийде великою машиною – близько 5 метрів у довжину. Отже, Tesla Model S буде найближчим суперником електромобіля Roewe R-Aura. По-друге, дизайн дозволить вигідно виділитися на тлі інших китайських електрокарів.

Новий електромобіль SAIC здивував технологіями

Новий електромобіль SAIC здивував технологіями

roewe.com.cn

R-Aura уособлює новий корпоративний стиль для всіх "зелених" моделей компанії та займе місце флагмана. Технологічні передні фари складаються з великої кількості дрібних елементів і об'єднані LED-смужкою.

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На кормі видно довгі вузькі ліхтарі акуратної пластичної форми. Спереду і ззаду встановлені емблеми R, які світяться. Але найцікавіше знаходиться на центральній стійці між дверима. Автомобіль запропонує кілька варіантів "розблокування" – за допомогою відбитка пальця або сканера обличчя власника. Популярні технології зі світу смартфонів, які свого часу iPhone зробив популярними.

Новий електромобіль SAIC здивував технологіями

Новий електромобіль SAIC здивував технологіями

На даний момент це вся інформація, яка відома про SAIC Roewe R-Aura. Жодних характеристик виробник поки не розкрив. Але вже можна сказати, що майбутня новинка набагато цікавіша за іншу електричну модель компанії – Roewe Ei6, про яку ми розповідали нещодавно.

Roewe Ei6

Roewe Ei6

roewe.com.cn

Як повідомляв OBOZREVATEL, Kia несподівано представила новий електромобіль з відмінними характеристиками.

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Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
авто нові авто електромобілі SAIC Roewe Tesla iPhone Apple
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