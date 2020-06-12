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12 червня • оновлено в 14:43
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Kia випустила електромобіль, на якому можна заробляти

1.9т
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Компанія Kia перетворила свій електричний хетчбек e-Soul на маленький фургончик. Така версія отримала назву e-Soul Cargo.

Головна відмінність комерційної версії від звичайної – вантажний відсік на місці другого ряду сидінь і багажника. Обсяг корисного простору становить 1 кубічний метр, за передніми сидіннями встановлена захисна решітка.

Kia e-Soul Cargo

Kia e-Soul Cargo

Kia

Автомобіль приводиться в рух електродвигуном потужністю 204 к.с., він живиться від батареї ємністю 64 кВт год, якої вистачає на 452 км пробігу. Позначку у 100 км/год фургон долає за 7,9 сек.

Kia e-Soul Cargo

Kia e-Soul Cargo

Kia

Kia e-Soul Cargo

Kia e-Soul Cargo

Kia

Kia e-Soul Cargo доступний відразу в багатій комплектації. Оснащення включає в себе, окрім іншого, шкіряні сидіння з підігрівом та вентиляцією, підігрів керма, адаптивний круїз-контроль, світлодіодні фари, парктроник, камеру заднього виду.

Kia e-Soul Cargo

Kia e-Soul Cargo

Kia

Kia e-Soul Cargo

Kia e-Soul Cargo

Kia

Kia e-Soul Cargo

Kia e-Soul Cargo

Kia

Поки автомобіль ексклюзивно представлений лише в Нідерландах, там за нього просять 39 077 евро. Виробник говорить, що при бажанні його можна буде знову переробити в легковик без особливих зусиль.

Kia e-Soul Cargo

Kia e-Soul Cargo

Kia

Kia e-Soul Cargo

Kia e-Soul Cargo

Kia

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Kia випустить електромобіль, який буде дешевше Renault Sandero.

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Автор
Віталій Сазонов
Тема
Новини автосвіту
Теги
нові авто електромобілі авто Kia
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