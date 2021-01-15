Kia розповіла про новинки та електричну платформу E-GMP

Компанія Kia розповіла про стратегію розвитку, новинки та електричну платформу E-GMP.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Нинішній рік Kia розпочала з масштабної трансформації. Першим етапом стала презентація нового логотипу та слогана бренду, а тепер виробник оголосив про перейменування з Kia Motors Corporation у Kia Corporation.

Модульна платформа E-GMP стане основою розвитку модельного ряду компанії kianewscenter.com

Але це лише верхня частина айсберга в глобальній стратегії розвитку компанії, ключовим аспектом якої стане електрифікація.

У межах програми трансформації компанія має намір презентувати до 2027 року 7 нових електромобілів. Всі вони будуть використовувати електричну глобальну модульну платформу E-GMP, яка дозволить створювати автомобілі різних класів, включно з мінівенами та кросоверами.

Перша модель, побудована на платформі E-GMP, буде представлена до кінця березня та має позначення CV kianewscenter.com

Перша модель, побудована на платформі E-GMP, буде представлена до кінця березня та має позначення CV. Легковий автомобіль з елементами SUV можна буде заряджати від потужних станцій, а запас ходу становитиме близько 500 км.

Ще однією цікавою новинкою стане комерційний автомобіль, який за рахунок плоскої скейтборд-платформи та модульних елементів кузова можна буде трансформувати залежно від оперативних потреб користувача.

Одним з перспективних напрямів розвитку Kia стане збільшення кількості комерційних моделей – для служб доставки та каршерингу kianewscenter.com

У компанії мають намір істотно посилити свої позиції у сегменті комерційної техніки. Вони очікують п'ятикратне зростання попиту на легкі вантажні моделі до 2030 року за рахунок збільшення обсягів електронної комерції та каршерингових сервісів. Частиною цього напряму є анонсований раніше загальний проєкт із Arrival та Canoo, який передбачає спільне розроблення та виробництво автомобілів для каршерингу та служб доставки.

У планах компанії на найближчі кілька років презентувати три легкових авто, два кросовери та кілька комерційних моделей.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Kia готує незвичайний електричний кросовер, а також показала "рентген" нового гібридного Sorento.