Kia показала електричного суперника Skoda Octavia

Компактний седан Kia Cerato є одним з найсильніших суперників Skoda Octavia. Однак тепер корейський виробник отримав перевагу – електромобіль з відмінними характеристиками.

Електрокар Kia Cerato 2020 зовні не відрізняється від стандартного седана з ДВЗ – хіба що декоративні елементи блакитного кольору видають наявність в цьому автомобілі електромотору і комплекту елементів живлення.

Седан Kia Cerato (Kia K3) став електромобілем autohome.com.cn

Стандартний Kia Cerato (Kia K3) wheel-size.com

Силова установка видає 184 к.с. та приводить до руху передні колеса. У нижній частині кузова встановлена велика батарея ємністю 56 кВтг, яка забезпечує 490 км запасу ходу.

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Блакитний декор продовжується і в салоні, проте непідготовлений спостерігач точно не зуміє розпізнати в цій машині EV. Мабуть, в компанії навмисно вирішили залишити традиційний дизайн. Адже для любителів більш футуристичних машин компанія пропонує кросовер Kia e-Niro, який виглядає більш "екологічно".

Седан Kia Cerato (Kia K3) став електромобілем autohome.com.cn

Седан Kia Cerato (Kia K3) став електромобілем autohome.com.cn

Седан Kia Cerato (Kia K3) став електромобілем autohome.com.cn

Новий Кіа Черато з електромотором надійде в продаж в КНР влітку. На дорогах перші екземпляри з'являться восени. Цікаво, що нова Шкода Октавія 2020 буває плагін-гібридом, але повністю електричної модифікації у моделі немає.

Електромобіль Kia e-Niro kia.com

Skoda Octavia 2020 skoda-auto.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, Skoda Octavia отримала небезпечного суперника з Китаю, який виявиться до двох разів дешевшим за чеську модель.