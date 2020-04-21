Kia показала електричного суперника Skoda Octavia
Компактний седан Kia Cerato є одним з найсильніших суперників Skoda Octavia. Однак тепер корейський виробник отримав перевагу – електромобіль з відмінними характеристиками.
Електрокар Kia Cerato 2020 зовні не відрізняється від стандартного седана з ДВЗ – хіба що декоративні елементи блакитного кольору видають наявність в цьому автомобілі електромотору і комплекту елементів живлення.
Силова установка видає 184 к.с. та приводить до руху передні колеса. У нижній частині кузова встановлена велика батарея ємністю 56 кВтг, яка забезпечує 490 км запасу ходу.
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Блакитний декор продовжується і в салоні, проте непідготовлений спостерігач точно не зуміє розпізнати в цій машині EV. Мабуть, в компанії навмисно вирішили залишити традиційний дизайн. Адже для любителів більш футуристичних машин компанія пропонує кросовер Kia e-Niro, який виглядає більш "екологічно".
Новий Кіа Черато з електромотором надійде в продаж в КНР влітку. На дорогах перші екземпляри з'являться восени. Цікаво, що нова Шкода Октавія 2020 буває плагін-гібридом, але повністю електричної модифікації у моделі немає.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Skoda Octavia отримала небезпечного суперника з Китаю, який виявиться до двох разів дешевшим за чеську модель.