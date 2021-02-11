Kia, Ioniq та Genesis помічені на спільних випробуваннях

На тестах у Заполяр'ї помічені на тестах машини відразу трьох корейських брендів – Kia, Ioniq та Genesis.

Про це повідомляє портал Carscoops. Слово та діло рідко розходяться у компанії Hyundai. І якщо у компанії заявили про масованій атаці на ринок електромобілів, значить так тому і бути.

Концерн Hyundai-Kia проводить масштабні тести нових електромобілів carscoops.com

Всі три автомобілі-прототипу використовують глобальну платформу концерну Electric-Global Modular Platform (E-GMP) та значною мірою уніфіковані. За словами представників компанії, E-GMP забезпечить запас ходу на одній зарядці до 500 км, а на розгін до першої "сотні" автомобілів буде потрібно близько 3,5 секунд.

Всі електромобілі концерну будуть використовувати єдину платформу E-GMP carscoops.com

Одним з тестових прототипів є, по всій видимості, кросовер GV60. Він буде найдорожчим з тестового тріо. Два інших – це Ioniq 5 та Kia CV, які відносяться до іншого цінового діапазону та отримають більш спортивний характер.

Genesis GV60 стане першим електромобілем бренду carscoops.com

Всі три автомобілі мають компактні розміри та відносяться до сегментів С-SUV. Genesis є найбільшим з них. У свою чергу, Kia CV більше нагадує універсал. Новинку від Kia представлять після дебюту Ioniq 5, який відбудеться наприкінці поточного місяця.

Всі три автомобілі мають компактні розміри і відносяться до сегментів С-SUV carscoops.com

Нагадаємо, що Kia, яка нещодавно провела масштабний ребрендинг та оприлюднила свою стратегію розвитку, пообіцяла представити у найближчі 5 років 7 електромобілів. Не менш амбітні плани й у "материнської" компанії Hyundai.

Kia планує представити 5 електромобілів у найближчі 7 років carscoops.com

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, електричний кросовер Hyundai проїхав без підзарядки більше 1000 км, а Kia випустила електромобіль, на якому можна заробляти.