Kia, Ioniq та Genesis помічені на спільних випробуваннях

На тестах у Заполяр'ї помічені на тестах машини відразу трьох корейських брендів – Kia, Ioniq та Genesis.

Про це повідомляє портал Carscoops. Слово та діло рідко розходяться у компанії Hyundai. І якщо у компанії заявили про масованій атаці на ринок електромобілів, значить так тому і бути.

Всі три автомобілі-прототипу використовують глобальну платформу концерну Electric-Global Modular Platform (E-GMP) та значною мірою уніфіковані. За словами представників компанії, E-GMP забезпечить запас ходу на одній зарядці до 500 км, а на розгін до першої "сотні" автомобілів буде потрібно близько 3,5 секунд.

Одним з тестових прототипів є, по всій видимості, кросовер GV60. Він буде найдорожчим з тестового тріо. Два інших – це Ioniq 5 та Kia CV, які відносяться до іншого цінового діапазону та отримають більш спортивний характер.

Всі три автомобілі мають компактні розміри та відносяться до сегментів С-SUV. Genesis є найбільшим з них. У свою чергу, Kia CV більше нагадує універсал. Новинку від Kia представлять після дебюту Ioniq 5, який відбудеться наприкінці поточного місяця.

Нагадаємо, що Kia, яка нещодавно провела масштабний ребрендинг та оприлюднила свою стратегію розвитку, пообіцяла представити у найближчі 5 років 7 електромобілів. Не менш амбітні плани й у "материнської" компанії Hyundai.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, електричний кросовер Hyundai проїхав без підзарядки більше 1000 км, а Kia випустила електромобіль, на якому можна заробляти.