Kia готується атакувати ринок електромобілів

У компанії Kia мають намір істотно розширити лінійку електромобілів і до 2025 року вивести на ринок 11 екологічно чистих моделей

Про це повідомляє прес-служба компанії. Корейський виробник планує впровадити так званий "План S", який передбачає активну електрифікацію модельного ряду Kia.

Керівник Kia Хан Ву Пак представив "План S" – стратегію розвитку електромобільності компанії kianewscenter.com

Перший електромобіль Kia нового покоління з'явиться вже в 2021 році kianewscenter.com

В рамках середній і довгостроковій стратегії розвитку передбачається, що вже в 2021 році з'явиться первісток нового покоління електромобілів марки, а до 2025 року в портфоліо корейського бренду буде 11 електрокарів, створених на новій електричної платформі.

Яким може стати електромобіль компанії можна представити на прикладі концепту Imagine by Kia, показаного на Женевському автошоу 2019 kiamedia.com

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У компанії вважають, що ці моделі дозволять їм зайняти близько 6,6% світового ринку електромобілів. Популярність електромобілів з кожним роком буде зростати, що дозволить Kia до 2026 року довести щорічні обсяги продажів EV до півмільйона одиниць.

За словами Хан Ву Пака, до 2026 року компанія має намір зайняти близько 7% світового ринку електромобілів kianewscenter.com

Відповідно до "Плану S" компанія Kia інвестує $ 25 млрд в "встановлення лідерства в області електрифікації транспортних засобів та диверсифікації бізнесу" до кінця 2025 року. У Kia також відзначили, що вони хочуть, щоб "клієнти відчували і розуміли, що еволюція компанії буде розвиватися в напрямку електрифікації і мобільних рішень".

Як писав раніше OBOZREVATEL, Kia Telluride завоював титул "Кросовер 2020 року" в США.

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