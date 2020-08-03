Kia готує незвичайний електричний кросовер

Новинка від Kia, яка отримала кодове ім'я CV, проходить тестові випробування на дорогах Німеччини, повідомляє портал Carscoops.

У найближчі роки компанія Kia має намір представити ціле сузір'я електромобілів різних типів. Одним з них стане кросовер, який являє собою симбіоз SUV і лифтбека.

Kia тестує новий електромобіль. фото: carscoops.com

Kia тестує новий електромобіль. фото: carscoops.com

У зовнішності електрокара можна знайти схожість з концепутальнимі Kia Futuron і Imagine, представленими на автошоу в Китаї та Швейцарії. Наші колеги з Carscoops спробували уявити собі приблизний вигляд моделі.

Концепт Kia Futuron. фото: kia.com

Концепт Kia Imagine. фото: kia.com

Очікується, що новинка отримає повністю світлодіодну головну оптику, обтічну форму в стилі біо-дизайну і тонкі LED-ліхтарі. Подібно родинним Hyundai 45 CUV і Prophecy, автомобіль буде побудований на модульній платформі концерну Electric-Global Modular Platform (E-GMP).

Kia тестує новий електромобіль. фото: carscoops.com

Kia тестує новий електромобіль. фото: carscoops.com

Kia тестує новий електромобіль. фото: carscoops.com

За інсайдерською інформацією, запас ходу новинки складе близько 500 км, а швидкий зарядний пристрій дозволить заряджати батарею до 80% приблизно за 20 хвилин. Електромобіль отримає цифрову приладову панель з великим дисплеєм інформаційно-розважальної системи, підтримку Apple CarPlay, бездротової WiFi і систему кругового огляду. Також передбачається, що в новинці будуть використовуватися сучасні технології безпеки і напівавтоматичного управління.

Kia тестує новий електромобіль. фото: carscoops.com

Дебют нового електромобіля від Kia намічений на майбутній рік.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Kia показала кросовер вартістю менше $ 7 тисяч