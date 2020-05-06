Катафалк Tesla: в останню путь з турботою про екологію

Британська компанія Brahms Electric Vehicles, що спеціалізується на виробництві автомобілів для ритуальних послуг, готує катафалк на базі Tesla Model S.

Катафалк базі Tesla Model S від компанії Brahms electrichearse.co.uk

Варто відзначити, що компанія Brahms Electric Vehicles є піонером використання електромобілів для ритуальних послуг. Свого первістка в цій області – Nissan Leaf Electric Hearse компанія представила ще в 2011 році.

Ритуальний Nissan Leaf від компанії Brahms electrichearse.co.uk

Автомобіль виглядає дуже незвично за рахунок того, що кузов машини асиметричний – з лівого боку звичні двері і центральну стійку замінили великим скляним люком. А труну в такий Leaf встановлюється по діагоналі, займаючи місце поруч з водієм.

Влітку нинішнього року компанія Brahms презентує Leaf Hearse нового покоління electrichearse.co.uk

В цьому році компанія готує відразу два нових проекти еко-катафалків – 6-метровий Tesla Model S і Nissan Leaf нового покоління. Зокрема, Tesla S буде запропонована в двох варіантах – з батареєю ємністю 60 або 75 кВтг. Залежно від цього запас ходу буде варіюватися від 270 до 320 км. Вартість еко-катафалка стартує з позначки 140 тисяч фунтів (160 тис. Євро).

Кілька років тому свої версії катафалків на базі Tesla Model S презентували RemetzCar з Голландії та німецька компанія Binz.

Катафалк на базі Tesla голландської компанії RemetzCar electrichearse.co.uk

Катафалк на базі Tesla німецької компанії Binz electrichearse.co.uk

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