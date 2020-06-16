КАМАЗ створив електричний сміттєвоз: новинку показали на фото

Новий електромобіль КАМАЗ буде працювати як сміттєвоз

КАМАЗ розробив свою першу електричну вантажівку. Експериментальний зразок під назвою КАМАЗ-53198 Чистогор на даний момент перебуває в статусі випробувального прототипу.

Як повідомляє Drom, конструктори продовжують роботу над удосконаленням та оптимізацією силової установки. В серпні новинка вирушить на дорожні випробування в якості електричного сміттєвозу.

Нова вантажівка КАМАЗ оснащена великою акумуляторною батареєю ємністю 156 кВтгод, але орієнтовний запас ходу важкого транспортного засобу становить лише 100 км при повному завантаженні.

Кабіна від 5490 з'явилася на новому КАМАЗ-Чистогор

Прототипу дісталася кабіна від вантажівки КАМАЗ-5490. Якщо випробування пройдуть успішно, електромобіль може вирушити в серійне виробництво в 2023 році.

Нагадаємо, як повідомляв OBOZREVATEL, в Китаї створили унікальний електромобіль для спеціальних робіт, у якого немає аналогів у світі.