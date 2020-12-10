КамАЗ представив легковий електрокар за $13 500

Російський завод КамАЗ, який спеціалізується на виробництві вантажних автомобілів, представив електричний сіті-кар під назвою Кама-1. Поки новинка являє собою промисловий передсерійний зразок, але ціну на неї вже сформували – продавати електрокар будуть за 13,5 – 18 тис. доларів.

Як повідомляє News.Drom, Каму-1 КамАЗ розробив у співпраці з інженерним центром Санкт-Петербурзького політехнічного університету Петра Великого (СПбПУ), який раніше співпрацював з Daimler AG, BMW AG, Ferrari, Volkswagen AG в галузі науково-дослідних і конструкторських робіт. Університетський центр саме відповідав за проектування електрокара – КамАЗу в цьому проекті відведено роль лише виробничого майданчика.

Кама-1 стане другою легковою моделлю після "Ока", яку випускатиме завод. Технічні характеристики новинки скромні: потужність мотора 109 к.с., ємністю батареї – 33 кВтгод, максимальна швидкість – 150 км/год, розгін до "сотні" – 6,7 сек, запас ходу на одному заряді – 250 км, а час зарядки – 6 годин на звичайному режимі і 20 хвилин в прискореному. Габарити становлять 3,4 х 1,7 х 1,6 м, кліренс – 16 см.

У салоні Кама-1 встановлена мультимедіа з 10-дюймовим дисплеєм, також у новинки наполовину панорамний дах. Кузов зроблений частково з змінних пластикових панелей: їх можна буде легко замінити в разі ДТП. Корисна функція, враховуючи, що бити "Ками" будуть часто – їхнім основним ринком збуту стане російський каршерінг.

Коли електрокар КамАЗ відправиться у виробництво, поки не повідомляється, але раніше називався термін 2024 рік.

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