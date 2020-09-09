Кабмін підтримав електромобілі законопроєктом: що затвердили

Уряд затвердив проєкт закону, що підкреслює пріоритетний розвиток електротранспорту та супутньої інфраструктури, а також визначає види електромобілів.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на своїй сторінці в Telegram. Законом визначили низку термінів.

"Визнати розвиток електричних видів автотранспорту пріоритетом для держави. Це пропонуємо в урядовому законопроєкті, схваленому на засіданні Кабміну", – написав Шмигаль.

Кабмін підтримав електромобілі законопроєктом. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Крім того, документ передбачає внесення до Закону України "Про автомобільний транспорт" термінів, що визначають різні види електротранспорту. Зокрема, визначено такі поняття, як "електробус, електромобіль вантажний, електромобіль легковий, електромобіль гібридний, електромобіль плагін-гібридний", а також "станція заряджання електромобілів".

На думку Дениса Шмигаля, "відсутність таких термінів як легковий електромобіль чи гібридний електромобіль часто спричиняє зайву бюрократичну тяганину, а значить і незручності для громадян".

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