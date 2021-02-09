Jeep Wrangler стане електромобілем

Американська компанія Jeep презентує повністю електричну версію Wrangler на фестивалі Easter Jeep Safari в Юті наприкінці березня.

Про це повідомляється на сайті виробника. Компанія пообіцяла презентувати повністю електричну версію своєї культової моделі Wrangler.

Прем'єра новинки відбудеться у штаті Юта у рамках щорічного фестивалю Easter Jeep Safari для любителів бездоріжжя. У цьому році він стартує 28 березня. Спочатку фанам бренду представлять дослідний зразок моделі Wrangler з повністю електричної "начинкою", а готова до серійного виробництва модель очікується наприкінці нинішнього або на початку наступного року.

Jeep Wrangler EV буде побудований на короткобазной платформі jeep.com

Судячи по короткому відео, розміщеному на фірмовому сайті компанії, за основу був узятий класичний короткобазний варіант моделі. За попередньою інформацією, автомобіль отримає один електромотор та три компактні батареї.

У розпорядженні новинки буде 3 батареї і 1 електромотор jeep.com

Нагадаємо, що в кінці минулого року Jeep представив Wrangler 4xe з гібридним силовим агрегатом сумарною потужністю 380 к.с. з бензиновим 2-літровим мотором, двома електродвигунами і 8-ступінчастою АКП. На розгін від 0 до 100 км/год новинці потрібно всього 6 секунд, а тягова батарея ємністю 17 кВтг дозволить долати виключно на електротязі близько 50 км.

Jeep Wrangler Rubicon jeep.com

Перший у історії моделі Wrangler електрифікований позашляховик буде запропонований у двох версіях – Sahara 4xe і Rubicon 4xe. Вони відрізняються комплектаціями та доступними опціями.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, у цьому році компанія Jeep відзначає своє 80-річчя.