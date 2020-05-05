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5 травня • оновлено в 11:33
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Ізраїль задумав революцію у світі електромобілів

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Ми не так багато знаємо про автопромі Ізраїлю, але він намагається бути сучаснішим та більш технологічним. Стартап REE продемонстрував свої розробки зі світу електромобілів.

Компанія створила модульну платформу, яка, за її словами, перевершує будь-які подібні розробки інших компаній. На думку відразу приходить Volkswagen з його новою модульною MEB, яка може адаптуватися під розміри і компоненти різних електромобілів.

Модульна платформа компанії REE

Модульна платформа компанії REE

motor.ru

Але розробка від REE пропонує новий рівень адаптації елементів під різні потреби. Для порівняння, MEB від VW швидше нагадує традиційну MQB для автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння. Платформу, як і раніше, можна змінити для машин різних розмірів (в деяких межах), але принципово від цього нічого не зміниться.

Електрична платформа MEB від Volkswagen

Електрична платформа MEB від Volkswagen

vw.com

Модульна платформа з Ізраїлю демонструє більш радикальний підхід. Акумуляторна батарея утворює абсолютно плоску підлогу, а всі ключові елементи, включаючи електромотор, приховані в колісних модулях. Таким чином платформа являє собою плоску основу простої форми, на якій може з'явиться будь-який кузов.

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Довжину платформи також можна змінювати, тому на компонентах від REE можна створити як міський компактний автомобіль, так і невелику вантажівку. Конкретики про розробку поки небагато. Проте компанія заручилася підтримкою деяких знаменитих партнерів, серед них – Mitsubishi. Тому залишається сподіватися на успішний розвиток проєкту і вдале застосування платформи на практиці.

Модульну платформу від REE перетворили в основу для шестиколісної вантажівки або компактного автобусу

Модульну платформу від REE перетворили в основу для шестиколісної вантажівки або компактного автобусу

motor.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, нова батарея з Китаю зробить революцію для електромобілів.

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Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
електромобілі нові авто авто
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