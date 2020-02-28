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28 лютого • оновлено в 11:32
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І це не жарт: УАЗ Хантер став серійним електромобілем

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УАЗ Хантер отримав нову, повністю екологічну версію. Відомий позашляховик став електромобілем – щоправда, розробили новинку не в Росії.

Як з'ясував OBOZREVATEL, електричний УАЗ Хантер побудувала чеська фірма MW Motors. Тому у нього власне оригінальне ім'я – MWM Spartan.

Електричний УАЗ Хантер

Електричний УАЗ Хантер

MW Motors

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А ось зовні "електричка" практично повністю повторює звичайний УАЗ Хантер – відмінності полягають хіба що в оформленні передньої частини, замість стандартної решітки радіатора встановлена нова панель-заглушка (також є кенгурятник, але він, судячи з усього, опціонний).

Електричний УАЗ Хантер

Електричний УАЗ Хантер

MW Motors

Що ж стосується основних характеристик, замість застарілого бензинового двигуна ЗМЗ електроУАЗ використовує електромотор, який живиться від батареї ємністю "від 56 до 90 кВтг". При цьому в плані прохідності автомобіль ніяк не змінився: він як і раніше оснащується повним приводом із заниженою передачею.

Електричний УАЗ Хантер

Електричний УАЗ Хантер

MW Motors

В MW Motors відзначають, що Хантер на батарейках адресований фермерам, працівникам лісової та гірничодобувної промисловості, яким часто доводиться їздити по бездоріжжю.

Електричний УАЗ Хантер

Електричний УАЗ Хантер

MW Motors

Електричний УАЗ Хантер

Електричний УАЗ Хантер

MW Motors

Електричний УАЗ Хантер

Електричний УАЗ Хантер

MW Motors

У MWM Spartan дебютував у версіях з лівим і правим кермом – остання буде продаватися у Великій Британії. Зараз автомобіль проходить випробування, і, згідно з планами розробників, як тільки вони будуть закінчені, електрокар відправиться на ринок. Очікується, що в Європі новинка з'явиться наприкінці року.

Електричний УАЗ Хантер

Електричний УАЗ Хантер

MW Motors

Крім електричного позашляховика, MW Motors представила звичайний, бензиновий УАЗ Хантер з правим розташуванням керма. Його розробили спеціально для Туманного Альбіону.

УАЗ Хантер з правим розташуванням керма

УАЗ Хантер з правим розташуванням керма

MW Motors

Чеські новинки на базі УАЗ

Чеські новинки на базі УАЗ

MW Motors

Нагадаємо, як раніше повідомляв OBOZREVATEL, УАЗ представив нову версію "Буханки", але самі росіяни її не оцінили.

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Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Валентин Петров
Тема
Новини автосвіту
Теги
електромобілі УАЗ
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