І це не Tesla: у якого електрокара найменше псується батарея

Однією з особливостей електромобілів є те, що з часом їх батареї деградують. При цьому у кожної моделі процес падіння ємності АКБ відбувається по-своєму, з різною швидкістю та інтенсивністю.

Але до недавнього часу прорахувати, наскільки саме падає запас ходу електрокарів було складно, з огляду на те, що це порівняно новий вид транспортних засобів, який "тільки-тільки" пішов в експлуатацію. На щастя, ситуація вже почала змінюватися, і останнім часом стало з'являтися все більше досліджень на цю тему.

Одне з таких нещодавно провів профільний британський онлайн-ресурс Select Car Leasing. На основі статистичних даних Geotab його експерти склали рейтинг електромобілів (а також плагін-гібридів) за ступенем деградації батарей.

У дослідження лягли дані, отримані з 6300 "електричок", при цьому до уваги бралася лише та інформація, яка показує ступінь падіння ємності акумулятора за один рік експлуатації EV.

У підсумку, виявилося, що найбільш живуча батарея в електрокара Chevrolet Bolt EV – за рік їзди вона взагалі ніяк не деградує. На другому місці розташувався гібрид, що підзаряджається, Audi A3 e-tron з показником в 0,3%, а ось замикає ТОП-3 Tesla Model 3 – її АКБ за 12 місяців втрачає всього 0,6% ємності.

Chevrolet Bolt. Фото: cars.com

Що ж стосується аутсайдерів, то тут перші три місця за плагін-гібридами – Mitsubishi Outlander PHEV, Kia Niro PHEV і Toyota Prius Prime, батареї яких "висихають" за рік на 4,1%, 3,5% і 2,3% відповідно.

Повні списки автомобілів (по десятку в кожному) виглядають так:

Електромобілі з найменшим ступенем деградації батареї Скріншот сайту Select Car Leasing

Електромобілі з найбільшою деградацією батареї Скріншот сайту Select Car Leasing

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що експерти назвали найкращі електромобілі в 2020 році.