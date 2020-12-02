Hyundai представив нову електричну платформу E-GMP

Корейська компанія Hyundai презентувала електричну глобальну модульну платформу Electric-Global Modular Platform (E-GMP) для створення електромобілів різних класів.

Про це повідомляє пресслужба компанії. E-GMP буде використовуватися для створення електромобілів Hyundai і Kia.

Глобальна модульна електрична платформа E-GMP дасть змогу створювати моделі різних класів і категорій hyundainews.com

Завдяки модульній конструкції E-GMP може застосовуватися для всієї лінійки моделей від седанів до SUV та кросоверів. Вона передбачає задню підвіску, а також першу у світі інтегровану провідну вісь IDA (Integrated Drive Axle), яка об'єднує вал, маточину та колісні підшипники.

Платформа E-GMP може використовуватися як для задньо-, так і для повнопривідних моделей hyundainews.com

Батарейний модуль розташовується між передньою і задньою віссю. E-GMP – задньопривідна платформа, що означає, що вона може використовуватися як для задньо-, так і для повнопривідних моделей.

Батарейний модуль розташовується між передньою та задньою осями hyundainews.com

Батарея може працювати під напругою 400 або 800 В, а також підтримує зарядку до 350 кВт. Платформа E-GMP дасть змогу долати без зупинки до 500 км по циклу WLTP, а на зарядку батареї – до 80% за допомогою стаціонарних станцій високої потужності буде потрібно близько 18 хвилин. Крім того, нова платформа може використовуватися для під'єднання зовнішніх джерел споживання електроенергії та навіть для підзарядки інших електромобілів.

Платформа E-GMP може використовуватися для під'єднання зовнішніх джерел споживання електроенергії та навіть для підзарядки інших електромобілів hyundainews.com

Нова архітектура стане основою для створення компанією Hyundai 23 нових електрифікованих моделей, зокрема 11 повністю електричних. Першим нову платформу отримає наступного року модель Ioniq 5 нового суббренду Ioniq, а також електромобіль спорідненої компанії Kia, дебют якого також заплановано на майбутній рік.

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