Hyundai вилучає продані електромобілі: вони самі загоряються

Компанія Hyundai виявила в електромобілях Kona особливо небезпечний дефект – компактні кросовери можуть спалахнути через коротке замикання. Південнокорейський виробник ініціював відкликання кількох десятків проданих авто по всьому світу для усунення проблеми, проте кілька машин уже встигли спалахнути через серйозну несправність.

Як повідомила пресслужба Hyundai, проблема самозаймання криється в заводському дефекті акумуляторів, які компанія LG Chem поставляла для кросоверів Kona Electric. Цими батареями були оснащені понад 25 000 електрокарів, випущених із 2017 до 2020 року. Тепер партія машин підлягає відкликанню – компанія вилучає "Кони" для їхньої доставки на сервісні центри та усунення проблеми (звісно, за рахунок виробника).

Hyundai Kona Electric. Фото: carscoops.com

У межах цієї кампанії Hyundai замінить акумулятори та встановить на електрокари оновлене програмне забезпечення. Потім продані автомобілі повернуть клієнтам, а ті машини, які ще перебували в продажу, назад відправлять дилерам.

Наразі у всьому світі зареєстровано не менше 13 випадків пожежі Hyundai Kona. Винуватець інциденту, LG Chem, поки ніяк не прокоментував ситуацію.

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