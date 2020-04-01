Hyundai викотила на дороги грозу Tesla Model X. Фото

Концерн Hyundai Motor готує електричний кросовер, який кине виклик Tesla Model X. Новинка з'явиться під преміальним брендом Genesis, і вона вже виїхала на дороги в рамках перших випробувань.

Сфотографувати новий кросовер вдалося виданню The Korean Car Blog. Втім, на зображенні представлений не готовий автомобіль, а "сирий" прототип, який дозволяє скласти лише приблизне уявлення про дизайн майбутнього авто.

Електричний кросовер Genesis thekoreancarblog.com

У нового електричного кросовера Hyndai-Genesis ще немає імені (лише кодове, заводське позначення JW EV), зате відомо, що його запас ходу складе 500 км, а наявність швидкої зарядки дозволить поповнити батарею на 80% за 20 хв. Причому такими характеристиками похвалитися вже базова версія моделі. В основі машини лежить абсолютно нова платформа – модульне шасі Electric-Global Modular Platform від Hyundai Motor Group, на якому буде побудована ціла плеяда електромобілів Hyundai, Kia і, власне, Genesis.

Платформа, на якій базується новий крос thekoreancarblog.com

На конвеєр електричний кросовер Genesis відправиться наступного року, запланований обсяг виробництва моделі – 22 тис. од. щорічно. На ринку JW EV доведеться несолодко: окрім вищезгаданого Tesla Model X, йому також доведеться конкурувати з Jaguar I-Pace, Audi e-tron і Mercedes-Benz EQC (хоча у останніх двох справи йдуть не дуже).

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