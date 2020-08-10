Hyundai створив для своїх автомобілів суббренд Ioniq

Корейський виробник анонсував створення окремого бренду для своїх електромобілів – Ioniq, повідомляє прес-служба компанії.

У планах компанії в найближчі кілька років вивести на ринок три нові моделі, а з часом розширити лінійку електричних моделей. Очікується, що всі вони будуть мати просторий салон, високошвидкісну зарядку і великі комунікаційні можливості.

Електромобілі Hyundai будуть випускатися під брендом Ioniq. Фото: hyundai.news

Спочатку з'являться три моделі з числовими позначеннями – Ioniq 5, 6 і 7. Первістком стане Ioniq 5 – середньорозмірний кросовер, виробництво якого намічено на 2021 рік. Автомобіль буде створений на базі концептуального Hyundai 45 EV Concept, показаного в минулому році на автошоу у Франкфурті. Він стане стилістичною основою для подальшого сімейства електромобілів нового суббренда.

Електромобілі Hyundai будуть випускатися під брендом Ioniq. фото: hyundai.news

У 2022 році Hyundai має намір представити седан Ioniq 6, який успадкує риси концепту Prophecy, показаного в березні поточного року. А на початку 2024 року на нас чекає великий SUV під ім'ям Ioniq 7.

Всі моделі бренду Ioniq будуть використовувати глобальну електричну модульну платформу E-GMP, яка забезпечує високошвидкісну зарядку. Крім того, в Hyundai обіцяють, що інтер'єр можна перетворити у зручний житловий простір.

Нагадаємо, що ім'я Ioniq вперше було використано компанією в 2016 для седана Ioniq, який пропонується з різними типами силових агрегатів: гібридним, plug-in гібридним і повністю електричним.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Hyundai обіцяє, що з батареями Samsung електромобілі бренду будуть проїжджати 800 км.