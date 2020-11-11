Hyundai поліпшила і без того популярний електрокроссовер

Компанія Hyundai представила рестайлінгову версію електричного кросовер Kona. Цей автомобіль користується хорошим попитом: з моменту початку продажу в 2018 році було реалізовано понад 120 тис. одиниць цієї моделі, проте, виробник вирішив підкоригувати її дизайн і модернізувати обладнання, щоб закріпити комерційний успіх.

Як пише Carscoops, зовні Hyundai Kona 2021 відрізняється переглянутою передньою панеллю (зокрема, з'явився асиметричний порт для зарядки), зміненим бампером і новими світлодіодними фарами. Ззаду новинка звертає на себе увагу також оновленим бампером і новою графікою ліхтарів. Довжина кузова зросла на 40 мм.

Для Hyundai Kona 2021 доступні і новий колісні диски, а гамма кольорів була збільшена до 10. Не обійшлося без змін в салоні – тут прописалися 10,25-дюймова цифрова приладова панель, 10,25-дюймовий сенсорний екран мультимедіа, більш якісні матеріали і поліпшене внутрішнє освітлення.

Нарешті, модернізація електрокроса принесла з собою більш багате обладнання, в тому числі, збільшений список систем безпеки і допомоги водієві (включаючи моніторинг сліпих зон, систему запобігання зіткненню спереду і ззаду, контроль рядності та ін).

Як і раніше, буде запропоновано дві версії Hyundai Kona Electric: базова зі 136 к.с., батареєю 39,2 кВтг, автономністю ходу 305 км і максимальною швидкістю 155 км/год, а також топова, в розпорядженні якої 204 к.с. , батарея на на 64 кВтг, запас ходу 484 км і максимальна швидкість 167 км/год.

Оновлений Hyundai Kona Electric 2021 з'явиться на деяких ринках в наступному році.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Hyundai відкликала велику партію Kona Electric. Причина – машина може сама загорітися.