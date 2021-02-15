Hyundai показав частину салону електромобіля Ioniq 5

Компанія Hyundai показала два нових тізера свого перспективного електричного кросовера Ioniq 5, світова прем'єра якого запланована на 23 лютого.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Новинка стане першою моделлю концерну, яка буде використовувати глобальну платформу Electric-Global Modular Platform (E-GMP).

Автомобіль буде оснащуватися ультратонкой батареєю, яка займе своє місце під підлогою кросовера та забезпечить великий внутрішній простір.

Центральна консоль рухається разом з пасажирським кріслом у поздовжньому напрямку hyundai.news

На тізері, яка представила компанія, видно кілька цікавих конструктивних особливостей салону новинки. Зокрема, між передніми кріслами буде розташована рухома консоль Universal Island. Крім того, обидва передніх крісла отримають додаткову подушку для відпочинку ніг.

Ioniq 5 отримає два електромотора, які забезпечать кросоверу повний привід hyundai.news

Також у компанії розповіли, що в автомобілі будуть застосовуватися різноманітні екологічні матеріали. Зокрема, для сидінь використовується екологічна шкіра, пофарбована та оброблена екстрактом рослинного масла з насіння льону. У інших елементах інтер'єру застосовується текстиль, отриманим з екологічно чистих волокон, включаючи біо-компоненти цукрової тростини, шерсть та поліефірну пряжу, а також тканини, зроблені з перероблених пляшок з ПЕТ. Крім того, різні зовнішні поверхні салону, включаючи приладову панель, перемикачі, рульове колесо та дверні панелі, мають покриття з поліуретанової біо-фарби з маслом з квітів ріпаку та кукурудзи.

За даними Hyundai Austria, Ioniq 5 отримає два електромотора, які забезпечать кросоверу повний привід. Їх сумарна потужність складе 313 к.с. На розгін до першої "сотні" новинці потрібно 5,2 секунди, а запас ходу буде досягати близько 450 км по циклу WLTP.

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