Hyundai і Ineos створять водневий позашляховик

Корейська Hyundai і британський Ineos об'єднають зусилля зі створення водневої версії позашляховика Grenadier.

Про це повідомляє прес-служба британського концерну. В рамках підписаної угоди про співпрацю планується адаптувати водневі технології Hyundai для використання в недавно представленому позашляховику Ineos Grenadier 4x4.

Ineos Grenadier. ineosgrenadier.com

Для цього буде використовуватися модульна система водневих паливних елементів, яка успішно застосовується на кросовері Hyundai Nexo. Нагадаємо, що компанія Hyundai є одним з лідерів в розробці та використанні водневих паливних осередків в галузі й серійно випускає автомобілі з fuel cell з 2013 року.

Hyundai Nexo. hyundainews.com

Hyundai Nexo. hyundainews.com

Британський холдинг Ineos, заснований в 1998 році, є одной з найбільших в світі хімічних компаній. Нещодавно він запустив новий підрозділ, який буде розробляти і будувати в Європі водневу інфраструктуру, що дозволить активно впроваджувати водневі технології на транспорті. Щорічно Ineos виробляє 300 тисяч тонн водню для різних потреб.

Ineos Grenadier. ineosgrenadier.com

Ineos Grenadier. ineosgrenadier.com

Компанія Inovyn, яка входить до складу холдингу Ineos, є найбільшим в Європі підприємством, що використовує технологію виробництва водню методом електролізу. Досвід фахівців компанії в області виробництва, зберігання та транспортування водню дозволять Ineos активно розвивати водневі технології.

Hyundai Nexo. hyundainews.com

У свою чергу, в рамках стратегії Fuel Cell Vision 2030, компанія Hyundai має намір збільшити щорічне виробництво силових агрегатів на основі водневих паливних елементів й довести обсяги випуску електромобілів на водні до 700 тисяч до 2030 року.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, компанія Hyundai презентувала в США вантажівку на водневих паливних елементах.