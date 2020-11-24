Hyundai і Ineos створять водневий позашляховик

Корейська Hyundai і британський Ineos об'єднають зусилля зі створення водневої версії позашляховика Grenadier.

Про це повідомляє прес-служба британського концерну. В рамках підписаної угоди про співпрацю планується адаптувати водневі технології Hyundai для використання в недавно представленому позашляховику Ineos Grenadier 4x4.

Для цього буде використовуватися модульна система водневих паливних елементів, яка успішно застосовується на кросовері Hyundai Nexo. Нагадаємо, що компанія Hyundai є одним з лідерів в розробці та використанні водневих паливних осередків в галузі й серійно випускає автомобілі з fuel cell з 2013 року.

Британський холдинг Ineos, заснований в 1998 році, є одной з найбільших в світі хімічних компаній. Нещодавно він запустив новий підрозділ, який буде розробляти і будувати в Європі водневу інфраструктуру, що дозволить активно впроваджувати водневі технології на транспорті. Щорічно Ineos виробляє 300 тисяч тонн водню для різних потреб.

Компанія Inovyn, яка входить до складу холдингу Ineos, є найбільшим в Європі підприємством, що використовує технологію виробництва водню методом електролізу. Досвід фахівців компанії в області виробництва, зберігання та транспортування водню дозволять Ineos активно розвивати водневі технології.

У свою чергу, в рамках стратегії Fuel Cell Vision 2030, компанія Hyundai має намір збільшити щорічне виробництво силових агрегатів на основі водневих паливних елементів й довести обсяги випуску електромобілів на водні до 700 тисяч до 2030 року.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, компанія Hyundai презентувала в США вантажівку на водневих паливних елементах.