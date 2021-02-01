Hyundai готується до презентації нового електромобіля

Корейська компанія Huindai готується до світової презентації нового електромобіля, який побачить світ під суббрендом Ioniq.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Важливим кроком на шляху електрифікації продукції компанії стане запуск нового суббренда Ioniq, а перший автомобіль нової марки буде презентовано до кінця лютого. Поки ж у компанії вирішили у черговий раз підігріти інтерес до новинки.

Huindai готується до світової презентації нового електромобіля, який побачить світ під суббрендом Ioniq hyundai.news

Електричний кросовер, який отримає позначення Ioniq 5, буде використовувати нову глобальну електричну платформу E-GMP. Автомобіль отримає привабливу зовнішність, що нагадує концепт Hyundai 45 EV, представлений восени 2019 року на автошоу у Франкфурті.

Автомобіль отримає привабливу зовнішність, що нагадує концепт Hyundai 45 EV hyundai.news

За попередніми даними довжина моделі буде досягати 4635 мм, а в базі під підлогою розташується плоска батарея ємністю 58 або 73 кВтг. Залежно від використовуваної батареї автомобіль зможе подолати від 355 до 450 км. Цікаво, що він буде використовувати бортову мережу на 800 вольт, як у Porsche Taycan, з можливістю швидкої зарядки на потужних станціях. Крім того, автомобіль буде використовувати технологію Vehicle to Load (V2L), що дозволить забезпечити енергією домогосподарство в екстрених випадках, наприклад, при стихійних лихах.

Залежно від використовуваної батареї автомобіль зможе подолати від 355 до 450 км hyundai.news

У компанії Hyundai не приховують своїх амбітних планів по збільшенню частки ринку, в першу чергу за рахунок розширення продуктового портфоліо електромобілів. За підсумками минулого року корейський виробник зміг реалізувати на європейському ринку близько 60 тисяч електромобілів, в тому числі, з водневими паливними елементами, що склало близько 13% в загальному обсязі продажів бренду. У компанії очікують збільшення попиту на електромобілі та готуються представити у найближчі 4 роки 12 нових електричних моделей, першим з яких буде Ioniq 5.

Глобально до 2040 року Hyundai має намір перевести на електрику весь свій модельний ряд, а до 2025 року довести обсяги продажів до 560 тисяч електрокарів на рік, що складе приблизно 8-10% світового ринку ВEV.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, електро-кросовер Hyundai проїхав без підзарядки більше 1000 км, крім того, Hyundai та Ineos об'єднають зусилля по створенню водневого позашляховика.