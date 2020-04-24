Hyundai готує відразу два ефектні електромобілі

Корейська компанія Hyundai вирішила серйозно потіснити конкурентів. Черговим кроком у цьому напрямку стане запуск у виробництво двох принципово нових моделей.

Концепт Hyundai 45 EV hyundai.com

Як стало відомо OBOZREVATEL, прийнято рішення про підготовку до виробництва електромобілів на базі концептів Prophecy і 45 EV. Про амбітні плани розповів СангЮп Лі, віце-президент і керівник дизайн-центру компанії.

Число 45 в позначенні концепту символізує дебют 45 років тому знакової для компанії моделі Pony hyundai.com

"Це будуть підготовлені до серійного виробництва концепти Prophecy і 45. Модель 45 створена за мотивами автомобілів марки 70-х років, але в більш стильному і сучасному вигляді SUV. При створенні концепту Prophecy дизайнери черпали натхнення в образах обтічних машин 30-х років. Ці два автомобіля демонструють, наскільки широкий наш дизайнерський діапазон ".

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Концепт 45 EV створений за мотивами хетчбека Hyundai Pony (1975-1994) – першої власної розробки компанії hyundai.com

Обидва автомобілі будуть побудовані на новій глобальній модульній платформі E-GMP.

Концепт 45 EV hyundai.com

Концепт 45 EV hyundai.com

"Електрична платформа, яка схожа на скейтборд, має мінімальні свеси і велику колісну базу, що дозволить забезпечити максимальний простір в салоні. Prophecy – це седан майбутнього, але з традиційним трьохоб'ємним кузовом".

Концепт Prophecy представили навесні нинішнього року. Він повинен був прикрасити стенд компанії на автошоу в Женеві hyundai.com

Крім двох новинок, Hyundai також представляє оригінальну концепцію дизайну, головною ідеєю якої стане кардинальна відмінність моделей марки. Сьогодні в світі домінує концепція "російської матрьошки", коли автомобілі одного бренду відрізняються за своїми розмірами, але в іншому дуже схожі один на одного.

концепт Prophecy hyundai.com

"Наші автомобілі будуть нагадувати шахові фігури, коли у гравця є, наприклад, король, ферзь, слон, кінь", – коментує Лі. Вони всі виглядають по-різному і виконують різні функції, але разом вони – одна команда. Це саме те, що хоче зробити Hyundai – запропонувати покупцям різний дизайн, щоб задовольнити їх різний стиль життя. Люди кажуть, що облицювання радіатора і фари у машин дуже схожі, і тому ми хочемо повністю змінити дизайн в деталях. Так що, наші автомобілі будуть виглядати зовсім інакше ".

концепт Prophecy hyundai.com

Технічні подробиці серійних версій Prophecy і 45 поки не розголошуються. Презентація моделі 45 очікується в кінці нинішнього року, а Prophecy доведеться почекати до наступного року.

концепт Prophecy hyundai.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Hyundai представила спортивний хетчбек Veloster N з інноваційної трансмісією.