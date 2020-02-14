Hyundai дивує ефектним електромобілем

На початку березня на автошоу в Женеві компанія Hyundai представить концептуальний електромобіль з символічною назвою "Пророцтво".

Про це повідомляє прес-служба виробника. В рамках стратегії електрифікації, компанія Hyundai презентує концептуальний електричний фастбек Prophecy.

Крім електричної платформи, яка послужить основою для створення цілої лінійки електрокарів брендів Kia і Hyundai, концепт демонструє нову стилістику марки "Чуттєва спортивність".

Hyundai Prophecy hyundainews.com

"Prophecy не слід трендам, він підкреслює вічну красу, яка витримає випробування часом", – коментує СангЮп Лі, керівник Hyundai Global Design Center. Крім концепту компанія поділиться своєю стратегією електрифікації модельного ряду.

Hyundai Prophecy hyundainews.com

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Нагадаємо, що першою серійною моделлю, яка продемонструвала "чуттєву" стилістику бренду стало нове покоління седана Sonata. А в Женеві будуть тему продовжать хетчбек i20 нової генерації і рестайлінгової сімейство i30.

Hyundai Prophecy hyundainews.com

Цікаво, що концепт показали практично відразу після анонса співпраці Hyundai і старт-апу Canoo, який активно займається розробками в області електромобілів. Зокрема, Canoo недавно представила свою інноваційну платформу-"скейтборд". Вона має в своєму арсеналі 304-сильний електромотор з крутним моментом 425 Нм і батарею ємністю 80 кВтг.

Модельна платформа-"скейтборд" від Canoo дозволяє монтувати різні кузова. hyundainews.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Hyundai готує новий седан Elantra.

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