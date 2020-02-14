Hyundai дивує ефектним електромобілем

На початку березня на автошоу в Женеві компанія Hyundai представить концептуальний електромобіль з символічною назвою "Пророцтво".
Про це повідомляє прес-служба виробника. В рамках стратегії електрифікації, компанія Hyundai презентує концептуальний електричний фастбек Prophecy.
Крім електричної платформи, яка послужить основою для створення цілої лінійки електрокарів брендів Kia і Hyundai, концепт демонструє нову стилістику марки "Чуттєва спортивність".
Hyundai Prophecy
hyundainews.com
"Prophecy не слід трендам, він підкреслює вічну красу, яка витримає випробування часом", – коментує СангЮп Лі, керівник Hyundai Global Design Center. Крім концепту компанія поділиться своєю стратегією електрифікації модельного ряду.
Hyundai Prophecy
hyundainews.com
Нагадаємо, що першою серійною моделлю, яка продемонструвала "чуттєву" стилістику бренду стало нове покоління седана Sonata. А в Женеві будуть тему продовжать хетчбек i20 нової генерації і рестайлінгової сімейство i30.
Hyundai Prophecy
hyundainews.com
Цікаво, що концепт показали практично відразу після анонса співпраці Hyundai і старт-апу Canoo, який активно займається розробками в області електромобілів. Зокрема, Canoo недавно представила свою інноваційну платформу-"скейтборд". Вона має в своєму арсеналі 304-сильний електромотор з крутним моментом 425 Нм і батарею ємністю 80 кВтг.
Модельна платформа-"скейтборд" від Canoo дозволяє монтувати різні кузова.
hyundainews.com
Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Hyundai готує новий седан Elantra.
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