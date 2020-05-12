Hyundai 45 поступово розкриває свою суть
Новий електромобіль Hyundai 45 проходить дорожні випробування, але тестові машини все більше знаходять виробничі форми, а новинка все ближче наближається до свого дебюту.
У дизайні передньої частини вгадується концепт 45, представлений восени 2019 року на автошоу у Франкфурті.
Правда, на серійної моделі фари головного світла будуть являти собою не окремi світлодіоди, а компактні блок-фари.
У профіль серійна модель 45 ще більше схожа на однойменний концепт. На деяких фото видно глибокі виштамповки уздовж дверей, які роблять вигляд машини більш цікавим.
Передня і задня стійки створюють спортивний силует, а чорна окантовка стекол повинна візуально відокремити дах від кузова.
Ззаду на місці стандартних встановлені тимчасові ліхтарі, без яких на дорогу не можна виїжджати, але на серійної моделі вони будуть більшими й виразнішими. В цілому ж дизайн кросовера збереже стилістику мінімалізму.
На жаль, на нових ілюстраціях салону не видно, але можна припустити, що він буде більш традиційним, ніж на концепті.
Модель 45 буде використовувати глобальну електричну платформу Hyundai. Поки ніяких технічних даних про новинку немає, але вже можна з упевненістю сказати, що автомобіль отримає два електромотора, по одному на кожну пару коліс, щоб забезпечити моделі повний привід.
Як розповідав раніше OBOZREVATEL, в цьому році можна очікувати дебют кількох новинок від Hyundai, в тому числі, моделі 45.