Honda презентувала на Пекінському автошоу електричний кросовер

Японська компанія Honda привезла на Пекінський автосалон прообраз майбутнього електричного кросовера марки, який отримав назву Honda SUV e:concept.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Прототип першого в історії марки повністю електричного кросовера дозволяє уявити, як буде виглядати нова модель на електротязі.

Honda SUV e:concept. фото: global.honda

Після успішного дебюту восени минулого року електромобіля Honda e прийшов час розширити модельну гамму машин з нульовими шкідливими викидами. З урахуванням великої популярності кросоверів, компанія має намір в найближчому майбутньому запустити у виробництво модель Honda SUV e.

Honda SUV e:concept. фото: global.honda

Прототип отримав купеподібний силует і агресивний дизайн. За словами творців, новинка володіє широким асортиментом електронних систем безпеки і допомоги водієві. Розважати мешканців салону буде сучасна мультимедійна система Honda Connect з доступом в інтернет.

Honda SUV e:concept. фото: global.honda

Крім того, на автошоу в Пекіні компанія представила нового представника сімейства CR-V, який отримав гібридну силову установку PHEV. Нагадаємо, що раніше у Honda вже була гібридна версія, тест якої ми недавно провели, а тепер в гамі з'явилася модифікація, батарею якої можна заряджати від зовнішніх джерел живлення.

Honda CR-V Sport Hybrid e+. фото: global.honda

Honda CR-V Sport Hybrid e+ використовує інноваційну силову установку i-MMD з тяговим електродвигуном і 2-літровим бензиновим двигуном, який використовується в ролі бензогенератора. Завдяки системі PHEV автомобіль здатний подолати виключно на електротязі до 80 км. Виробництво нового гібрида планується почати в 2021 році.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL , компанія Honda і General Motors об'єднають зусилля по створенню електромобілів.