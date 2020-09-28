Honda презентувала на Пекінському автошоу електричний кросовер

Сергій Іванов
Сергій Іванов
Електромобілі
1,9 т.
Honda презентувала на Пекінському автошоу електричний кросовер

Японська компанія Honda привезла на Пекінський автосалон прообраз майбутнього електричного кросовера марки, який отримав назву Honda SUV e:concept.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Прототип першого в історії марки повністю електричного кросовера дозволяє уявити, як буде виглядати нова модель на електротязі.

Honda SUV e:concept. фото:

Після успішного дебюту восени минулого року електромобіля Honda e прийшов час розширити модельну гамму машин з нульовими шкідливими викидами. З урахуванням великої популярності кросоверів, компанія має намір в найближчому майбутньому запустити у виробництво модель Honda SUV e.

Honda SUV e:concept. фото:

Прототип отримав купеподібний силует і агресивний дизайн. За словами творців, новинка володіє широким асортиментом електронних систем безпеки і допомоги водієві. Розважати мешканців салону буде сучасна мультимедійна система Honda Connect з доступом в інтернет.

Honda SUV e:concept. фото:

Крім того, на автошоу в Пекіні компанія представила нового представника сімейства CR-V, який отримав гібридну силову установку PHEV. Нагадаємо, що раніше у Honda вже була гібридна версія, тест якої ми недавно провели, а тепер в гамі з'явилася модифікація, батарею якої можна заряджати від зовнішніх джерел живлення.

Honda CR-V Sport Hybrid e+. фото:

Honda CR-V Sport Hybrid e+ використовує інноваційну силову установку i-MMD з тяговим електродвигуном і 2-літровим бензиновим двигуном, який використовується в ролі бензогенератора. Завдяки системі PHEV автомобіль здатний подолати виключно на електротязі до 80 км. Виробництво нового гібрида планується почати в 2021 році.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL , компанія Honda і General Motors об'єднають зусилля по створенню електромобілів.

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