Honda готується розширити сімейство електромобілів

Компанія Honda планує представити другий повністю електричний автомобіль в Європі вже в 2022 році.

Як стало відомо OBOZREVATEL, компанія Honda має намір розширити гаму електромобілів. Нинішнього літа в Європі стартують продажі першого електрокара компанії – міського хетчбека Honda e. Очікується, що в Європі він буде продаватися накладом не менше 10 тисяч авто на рік.

Перший серійний електромобіль компанії – Honda e hondanews.eu

Другий електромобіль стане одним з чотирьох нових електрифікованих автомобілів, які Honda випустить в період з 2021 по 2022 рік, заявив глава європейського представництва Honda Том Гарднер.

Нова електрифікована лінійка Honda буде включати в себе гібридну версію компактного автомобіля Civic наступного покоління, який повинен з'явитися в 2021 році. Компанія також оцінює можливість створення гібридної версії Civic PHEV.

Honda Clarity PHEV hondanews.eu

Крім того, очікується, що популярний компактний кросовер HR-V отримає гібридну модифікацію. Електрифіковані автомобілі отримають позначення Honda e:Technology, а гібриди – e:HEV.

Нагадаємо, що зовсім скоро в Україні дебютує гібридна версія кросовера СR-V. До речі, за словами Гарднера, на гібридну CR-V в даний час припадає 60% продажів в Європі.

Гібридна Honda CR-V замінила свого однойменного родича з дизельним мотором hondanews.eu

Крім того, не виключається можливість імпорту в Європу електрифікованих моделей Accord і Clarity PHEV. Також влітку почнуться продажі нового покоління компактного хетчбека Jazz, про який ми вже детально розповідали.

Honda Jazz тепер пропонується виключно в гібридному виконанні hondanews.eu

Як писав раніше OBOZREVATEL, Honda показала новий купеподібний кросовер.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!