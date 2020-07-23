Хлопець спробував заправити Tesla Model 3 бензином: не вийшло

Віталій Сазонов Електромобілі 13:00, 23.07.2020

Кілька років тому в мережі з'явилося відео, яке відразу ж стало хітовим. На ньому було показано, як дівчина відчайдушно намагалася заправити електричний ліфтбек Tesla Model S бензином.

І ось недавно ситуація повторилася, тільки цього разу дійовими особами виступив молодий хлопець та більш дешева модель Тесли – седан Model 3.

Як і раніше, випадок стався на АЗС в США, і його зняли інші автомобілісти. На відео, яке було опубліковано в YouTube, видно, як молодий чоловік приїхав на заправку і безуспішно намагається заправити електричну "трійку" традиційним паливом. Спочатку він спробував вставити пістолет до зарядного гнізда, потім почав обшукувати машину в спробі знайти горловину, а після навіть почав "гуглити" рішення проблеми, що виникла. Як тільки інтернет дав йому відповідь, чоловік моментально змінився в обличчі і покинув АЗС.

Можливо, цей ролик є постановочним, хоча не виключено, що американець по-попросту не знав техніку автомобіля, на якому він їхав. Таке іноді відбувається з орендованим машинами.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що стару Tesla з "секретом" виставили на продаж за 1,5 млн доларів.

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