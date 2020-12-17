Група PSA готує сімейство компактних електричних фургонів

Група PSA готує сімейство популярних фургонів на електротязі, у яке увійдуть Citroen e-Berlingo, Opel Combo-e, Peugeot e-Partner та Vauxhall Combo-e.

Про це повідомляє прeсслужба компанії. Весь модельний ряд легких комерційних автомобілів у Європі буде електрифіковано на 100% вже до кінця 2021 року. Електричні версії також будуть запропоновані й для пасажирських версій Citroën ë-Berlingo, Opel/Vauxhall Combo-e Life и Peugeot e-Rifter.

PSA готує сімейство популярних фургонів на електротязі, в яке увійдуть моделі чотирьох брендів: Citroen, Opel, Peugeot і Vauxhall media.groupe-psa.com

З 2019 року PSA реалізує стратегію електрифікації, а до 2025 року концерн має намір запропонувати повний модельний ряд автомобілів на електротязі.

Після запуску 2020 року електричних версій комерційних моделей середнього класу та великогабаритних фургонів сегмента, прийшов час запуску повністю електричних версій для найбільш компактних моделей комерційної лінійки, зокрема пасажирських модифікацій.

Електричні версії будуть запропоновані для вантажних і пасажирських версій media.groupe-psa.com

Усі моделі сімейства будуть побудовані на платформі еСМР. В арсеналі новинок – 100-сильний електромотор, живлення для якого забезпечить тяговий акумулятор на 50 кВтг з рідинним охолодженням та максимальною вихідною потужністю до 100 кВт. Бортовий зарядний пристрій має потужність 7,4 кВт (однофазний) або 11 кВт (трифазний).

Всі моделі сімейства будуть побудовані на платформі еСМР media.groupe-psa.com

Харчування для 100-сильного електромотора забезпечить тяговий акумулятор на 50 кВтг media.groupe-psa.com

Електричні фургони збиратимуть на іспанському заводі в місті Віго. Електродвигуни та низка інших компонентів поставлятимуться з Франції.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Opel готує електричну версію фургона Movano.