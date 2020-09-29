Great Wall здивував концептом у стилі ретро

Китайська компанія Great Wall здивувала відвідувачів автошоу, що відкрилося у Пекіні, привабливим концептом Futurist у ретро стилі.

Про це повідомляє портал Carscoops. Новинку розробив відомий британський дизайнер Біл Сіммонс, який раніше працював у Land Rover. Раніше він створив для Great Wall вигляд кросовера Haval Big Dog.

Концепт являє собою класичний седан у стилі європейських автомобілів кінця 60-х-початку 70-х років. За своєю стилістикою Futurist нагадує культовий Ford Mustang, а пропорціями – не менше знакову модель BMW 2002. Британському дизайнеру вдалося створити унікальний вигляд машини, який відрізняється чистими лініями і увагою до деталей.

Серед цікавих рішень – акуратні камери в хромованих корпусах, що нагадують класичні дзеркала заднього виду, круглі протитуманні фари в стилі оригінального Mini Cooper, а також характерні ажурні диски, які цілком могли б нести логотипи німецької Alpina. Не менш ефектно виглядають двері без рамок, а також втоплені в кузов ручки дверей.

В інтер'єрі Futurist вдало поєдналися сучасні елементи з ретро мотивами. Кермо з трьома спицями і хромованими вставками, круглі дефлектори-турбіни в хромованих окладах з сенсорними кнопками в центрі і тонка ручка управління "поворотниками" органічно виглядають разом з цифровою шкалою приладів, великим тачскріном у центрі торпеди і прозорою сенсорною панеллю управління трансмісією і допоміжними функціями. Чотиримісний салон отримав індивідуальні анатомічні крісла. Для оздоблення використовується комбінована шкіра і замша в монохромних кольорах.

Futurist побудований на універсальній модульній платформі Lemon, яка дозволяє використовувати ДВС, електропривід або їх різноманітні гібридні комбінації. Зокрема, електричний варіант використовує перспективну батарею без кобальту, яка гарантує запас ходу до 700 км. Крім того, автомобіль оснащений функцією автопілота третього рівня і можливістю голосового управління.

Чи побачить світло Futurist або відправитися до колекції R&D-центру компанії поки не відомо, але сам факт появи подібного авто говорить багато про що.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL , компанія Great Wall готує до виробництва рамний позашляховик під брендом Wey.