Електрокар Tesla перевірили на падіння запасу ходу за одну морозну ніч простою

Власник електрокар Tesla Model 3 Dual Motor зі Саскатуну, Канада, вирішив перевірити, на скільки впаде заряд батареї його седана під час простою в умовах екстремально низьких температур. Експеримент показав, що за більш ніж півдоби знаходження на морозі АКБ втрачає 5% від свого початкового заряду, що є цілком прийнятним значенням.

Про корисний тест господар "Тесли" розповів на своєму YouTube-каналі SaskTesla. Як випливає з відео, машина простояла на вулиці 16 годин – з вечора до ранку. Коли власник повернувся за автівкою, температура повітря становила -18 градусів, а в темний час доби, можливо, вона була ще нижчою. Тобто, умови дійсно були екстремальними (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Спочатку втрата становила 9%, а потім значення зменшилося Скриншот відео

Перед початком експерименту запас ходу електромобіля дорівнював 362 км, а рівень заряду батареї – 85%. Водночас вранці машина вже показувала 318 км, тобто, запас ходу знизився на 9%. Однак в реальності падіння було меншим, оскільки коли машину завели і прогріли, на екрані з'явилася синя частина батареї – раніше вона була недоступна через холод, але як тільки автомобіль почав рух, Tesla "повернула" відсотки, яких не вистачало. Таким чином, реальна втрата енергії склала лише 5%.

Це досить непоганий результат, особливо якщо врахувати, що на машині було активовано режим Sentry Mode, який витрачав електрику на обігрів камер і здійсненні відеозапису протягом всієї ночі.

Як раніше писав OBOZREVATEL: