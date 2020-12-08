Електрокар Tesla перевірили на падіння запасу ходу за одну морозну ніч простою

Віталій Сазонов
Віталій Сазонов
Електромобілі
5,6 т.
Електрокар Tesla перевірили на падіння запасу ходу за одну морозну ніч простою

Власник електрокар Tesla Model 3 Dual Motor зі Саскатуну, Канада, вирішив перевірити, на скільки впаде заряд батареї його седана під час простою в умовах екстремально низьких температур. Експеримент показав, що за більш ніж півдоби знаходження на морозі АКБ втрачає 5% від свого початкового заряду, що є цілком прийнятним значенням.

Про корисний тест господар "Тесли" розповів на своєму YouTube-каналі SaskTesla. Як випливає з відео, машина простояла на вулиці 16 годин – з вечора до ранку. Коли власник повернувся за автівкою, температура повітря становила -18 градусів, а в темний час доби, можливо, вона була ще нижчою. Тобто, умови дійсно були екстремальними (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Спочатку втрата становила 9%, а потім значення зменшилося

Перед початком експерименту запас ходу електромобіля дорівнював 362 км, а рівень заряду батареї – 85%. Водночас вранці машина вже показувала 318 км, тобто, запас ходу знизився на 9%. Однак в реальності падіння було меншим, оскільки коли машину завели і прогріли, на екрані з'явилася синя частина батареї – раніше вона була недоступна через холод, але як тільки автомобіль почав рух, Tesla "повернула" відсотки, яких не вистачало. Таким чином, реальна втрата енергії склала лише 5%.

Це досить непоганий результат, особливо якщо врахувати, що на машині було активовано режим Sentry Mode, який витрачав електрику на обігрів камер і здійсненні відеозапису протягом всієї ночі.

Як раніше писав OBOZREVATEL:

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