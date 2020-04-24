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24 квітня • оновлено в 14:02
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Google навчив автомобілі їздити без водія

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Компанія Waymo, яка входить до складу імперії Google, представила автопілот п'ятого рівня, на базі електричного кросовера Jaguar I-Pace.

Компанія Waymo презентувала нове покоління автопілота

Компанія Waymo презентувала нове покоління автопілота

waymo.com

Розроблений компанією пакет для автономного керування п'ятого рівня був повністю змінений з урахуванням дорожніх випробувань. За час роботи над проєктом тестові автомобілі "наїздили" дорогами загального користування 32 млн км і ще 16 млрд км у режимі симуляції.

У результаті новинка стала не тільки істотно ефективнішою за свого попередника, але й конструктивно вдвічі дешевшою.

За час розробки автопілота тестові авто подолали понад 32 млн км звичайних доріг

За час розробки автопілота тестові авто подолали понад 32 млн км звичайних доріг

waymo.com

У комплект увійшли нові лідари власної розробки, які забезпечують круговий огляд і генерують об'ємне зображення простору навколо автомобіля. Завдяки лідарам система здатна прораховувати розміри об'єктів та відстань до них автомобіля (до 300 метрів), отримуючи інформацію з більш високою точністю і роздільністю.

Нові лідари дають змогу отримувати інформацію про об'єкти, їх розміри та відстань до них

Нові лідари дають змогу отримувати інформацію про об'єкти, їх розміри та відстань до них

waymo.com

Лідари працюють разом з новими високоточними камерами. Вони можуть отримувати більш деталізоване зображення високої якості навіть за складних дорожніх умов. Комбінація нових лідарів та камер також дає автомобілям Waymo змогу ідентифікувати пішоходів і дорожні знаки на відстані до 500 метрів.

У систему входять радари, лідари та камери нового покоління

У систему входять радари, лідари та камери нового покоління

waymo.com

Система автопілота Waymo також має у своєму арсеналі радари нового покоління, які можуть миттєво визначати і вимірювати швидкість об'єкта навіть за найскладніших погодних умов, таких як туман, дощ або сніг, забезпечуючи контроль за об'єктами навколо автомобіля.

Новий автопілот Waymo п'ятого рівня є першою в світі радіолокаційною системою з формуванням зображень для автономного керування з максимальною роздільною здатністю, діапазоном роботи та полем зору.

Система формує зображення з максимальною роздільною здатністю

Система формує зображення з максимальною роздільною здатністю

waymo.com

Першим тестовим авто, оснащеним новим автопілотом Waymo, став електричний кросовер Jaguar I-Pace. Ще одна корисна відмінність новинки – компоненти системи розташовуються на даху, даючи змогу зберегти корисний простір у багажнику машини для його застосування за призначенням.

Компоненти системи не впливають на функціонал автомобіля

Компоненти системи не впливають на функціонал автомобіля

waymo.com

Нагадаємо, що компанія Waymo почала проект зі створення автомобілів з автономним керуванням у 2009 році.

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Amazon планує повністю перевести свій автопарк на електромобілі.

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Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
США
Теги
авто новини нові авто електромобілі Jaguar Google
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