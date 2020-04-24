Google навчив автомобілі їздити без водія

Компанія Waymo, яка входить до складу імперії Google, представила автопілот п'ятого рівня, на базі електричного кросовера Jaguar I-Pace.

Компанія Waymo презентувала нове покоління автопілота waymo.com

Розроблений компанією пакет для автономного керування п'ятого рівня був повністю змінений з урахуванням дорожніх випробувань. За час роботи над проєктом тестові автомобілі "наїздили" дорогами загального користування 32 млн км і ще 16 млрд км у режимі симуляції.

У результаті новинка стала не тільки істотно ефективнішою за свого попередника, але й конструктивно вдвічі дешевшою.

За час розробки автопілота тестові авто подолали понад 32 млн км звичайних доріг waymo.com

У комплект увійшли нові лідари власної розробки, які забезпечують круговий огляд і генерують об'ємне зображення простору навколо автомобіля. Завдяки лідарам система здатна прораховувати розміри об'єктів та відстань до них автомобіля (до 300 метрів), отримуючи інформацію з більш високою точністю і роздільністю.

Нові лідари дають змогу отримувати інформацію про об'єкти, їх розміри та відстань до них waymo.com

Лідари працюють разом з новими високоточними камерами. Вони можуть отримувати більш деталізоване зображення високої якості навіть за складних дорожніх умов. Комбінація нових лідарів та камер також дає автомобілям Waymo змогу ідентифікувати пішоходів і дорожні знаки на відстані до 500 метрів.

У систему входять радари, лідари та камери нового покоління waymo.com

Система автопілота Waymo також має у своєму арсеналі радари нового покоління, які можуть миттєво визначати і вимірювати швидкість об'єкта навіть за найскладніших погодних умов, таких як туман, дощ або сніг, забезпечуючи контроль за об'єктами навколо автомобіля.

Новий автопілот Waymo п'ятого рівня є першою в світі радіолокаційною системою з формуванням зображень для автономного керування з максимальною роздільною здатністю, діапазоном роботи та полем зору.

Система формує зображення з максимальною роздільною здатністю waymo.com

Першим тестовим авто, оснащеним новим автопілотом Waymo, став електричний кросовер Jaguar I-Pace. Ще одна корисна відмінність новинки – компоненти системи розташовуються на даху, даючи змогу зберегти корисний простір у багажнику машини для його застосування за призначенням.

Компоненти системи не впливають на функціонал автомобіля waymo.com

Нагадаємо, що компанія Waymo почала проект зі створення автомобілів з автономним керуванням у 2009 році.

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Amazon планує повністю перевести свій автопарк на електромобілі.

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