Перший електромобіль Skoda: як він рухається

Електромобіль Skoda Citigo-e iV 2020 вже офіційно представлений. Тепер стало відомо, як він рухається. У компактному кузові конструкторам вдалося втілити масу цікавих рішень.

На автомобілі вже прокаталися фахівці Auto.cz і повідомили власну думку. Одразу варто зазначити, що новий електромобіль журналістам сподобався. Однак всі його переваги – далі.

Електромобіль Skoda Citigo-e iV готовий до виходу на ринок auto.cz

В ролі основи виступив стандартний гетчбек Skoda Citigo з ДВЗ. Від нього новинка відрізняється тонкими змінами екстер'єру на кшталт переробленого переднього бампера і решітки, пофарбованої в колір кузова. Завдяки цим елементам впізнати електромобіль "Шкода" дуже просто.

Пофарбована в колір кузова передня решітка – стильне рішення auto.cz

Звісно, головні переваги компактного кузова – зручна парковка в центрі міста, водночас салон здатний вмістити чотирьох дорослих пасажирів і 250 л багажу (923 л за складених задніх сидінь). Але що Skoda Citigo-e iV пропонує ще?

У салоні Skoda Citigo-e iV багато простого пластика, але дизайн приємний і сучасний auto.cz

Бортовий комп'ютер Skoda Citigo-e iV показує дані про заряд батареї і запас ходу auto.cz

Потужність електромотора складає 83 к.с., а батарейний блок отримав ємність 37 кВт/год (з яких доступні 32 кВт/год). Компактний електрокар здатний подолати до 250 км на одній зарядці. Однак ці дані наведено згідно з європейським сертифікатом WLTP – в реальних умовах експлуатації цифра виявиться дещо меншою.

У компактному кузові Skoda Citigo-e iV вдалося запропонувати місткий багажник auto.cz

З іншого боку, важлива перевага моделі – приваблива ціна. У Чехії електромобіль Skoda починається з 480 000 крон (496 тис. грн або 19 тис. євро). Але і на цьому виробник не зупинився.

Електрокар Skoda Citigo-e iV 2020 auto.cz

Новинку оснастили системою рекуперації енергії, яку раніше могли запропонувати тільки найдорожчі електромобілі. Citigo-e iV має чотири рівні налаштувань – в найбільш екологічному продуктивність знижується, а максимальна швидкість обмежується 95 км/год.

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Skoda Citigo-e iV 2020 auto.cz

Для підвищення енергоефективності відключається кондиціонер. Крім того, якщо виникла необхідність різкого обгону, достатньо повністю продавити педаль акселератора, щоб електрична "Шкода Сітіго" видала максимальну потужність. Для цієї маніпуляції не знадобиться відключати рекуперацію, дуже зручно.

Електромобіль Skoda Citigo-e iV – перспективне міське авто auto.cz

Єдине нарікання, яке викликав автомобіль у фахівців, пов'язано з роботою системи Move & Fun. Це мультимедійний комплекс, який передбачає синхронізацію зі смартфоном. Для цього необхідно встановити відповідний застосунок, який відповідає за другорядні функції машини.

Основою для електромобіля послужила стандартна Skoda Citigo skoda-auto.com

Ця програма працювала нестабільно, проте, як відомо, це вирішується оновленням ПЗ, над яким в компанії вже, напевно, працюють.

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