GM зареєстрував у Росії електромобіль Hummer. Що це означає?

Стас Сіділєв Електромобілі 11:31, 6.08.2020

Американський концерн General Motors зареєстрував у Росії товарний знак Hummer, під яким на ринок вирушить новий електричний позашляховик.

Виробник вніс до бази Роспатенту зображення з логотипом Hummer в новому фірмовому стилі. При цьому ринок електромобілів у Росії розвинений дуже слабко і поява в продажу на території РФ відповідної моделі малоймовірна.

Проте, робота з патентним бюро зовсім нічого не говорить про комерційні плани виробника щодо конкретної країни. Реєстрація торгової марки – доволі формальна юридична процедура. Для того, щоб підтвердити свої права на конкретний бренд і оформлення його айдентики, достатньо внести відповідні матеріали до патентного бюро в будь-якій країні, де існує така можливість.

Так виглядає зареєстрований логотип Hummer з фірмовим штрифтом.
Фото: drom.ru

Нагадаємо, перший електричний Hummer під брендом GMC представлять восени 2020 року, а у виробництво новий позашляховик вирушить через рік. Потужність силової установки перевищить 1000 к.с., а на розгін до 100 км/год буде потрібно всього 3 секунди. Покупці зможуть вибрати між пікапом та п'ятидверним SUV.

GMC Hummer EV – дуже великий позашляховик.
Фото: drom.ru

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