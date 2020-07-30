Концерн General Motors продовжує підігрівати інтерес до свого першого в історії повністю електричного пікапу.

Нагадаємо, що презентація GMC Hummer EV була запланована на 20 травня нинішнього року, але через коронавирус вирішено було змістити дату на пізніший термін. Але, щоб трохи підігріти інтерес публіки, концерн представив кілька ілюстрації та відео майбутньої новинки.

GM поділився новими подробицями про електричний Hummer. Фото: media.gm.com

На відео можна спостерігати процес створення пікапа, а також оцінити конструктивні особливості, наприклад, оригінальну модульну конструкцію даху з чотирьох елементів, які можна буде знімати в теплу пору року.

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На вигляді збоку видно короткі звіси і практично симетрична трьохоб'ємна форма автомобіля з масивними крилами, заднім спойлером і закругленою задньою стійкою. Фото: media.gm.com

З технічних особливостей новинки – кілька спеціальних режимів руху – "адреналін" і "краб", літій-іонна батарея Ultium, розроблена спільно з фахівцями LG Chem, а також "супер швидке" зарядний пристрій.

GM поділився новими подробицями про електричний Hummer. Фото: media.gm.com

Раніше в концерні повідомляли, що пікап отримає електричний мотор потужністю 1014 к.с., а на розгін до "сотні" йому буде потрібно близько 3 секунд. Також в активі електричного Hummer буде 800-вольтна бортова електросистема з можливістю швидкої зарядки постійним струмом потужністю до 350 кВт.

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Hummer EV стане однією з 22 майбутніх моделей концерну, яка отримає систему напівавтоматичного управління Super Cruise до 2023 року. Крім того, в списку опцій очікуються система кругового огляду з можливістю коригування руху на бездоріжжі.

Hummer EV буде випускатися на заводі компанії Detroit-Hamtramck, а перші товарні екземпляри почнуть надходити в дилерську мережу навесні майбутнього року.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Nikola Motor представила пікап з запасом ходу 1000 км.