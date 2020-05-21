GM підготувала найкрутішу батарею для електромобілів

У серійне виробництво такі батареї вирушать через кілька років

Новий тип енергоносіїв з ресурсом в 1 600 000 км розрахований на весь життєвий цикл авто

Американський концерн GM розробив новий тип батарей для електромобілів, які розраховані на пробіг в 1 600 000 км. Таким чином, батарейні блоки будуть відрізнятися підвищеною надійністю.

Важко уявити, за яку кількість років середньостатистичний автомобіліст подолає таку відстань на електрокарі. Навіть сьогодні батареї втрачають свою ємність досить повільно. А в цілому електромобілі відрізняються підвищеною надійністю роботи в порівнянні з авто з ДВЗ.

General Motors створила нові надійні батареї

У General Motors кажуть, що батареї нового типу майже готові. Але точні терміни впровадження цих компонентів назвати поки складно. Адже спершу компанія запустить нові електромобілі Chevrolet і Cadillac з батареями лінійки Ultium, презентація яких відбулася в цьому році.

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Нова лінійка батарей буде запропонована в діапазоні ємності 50-200 кВтг, а максимальний запас ходу складе 640 км на одній зарядці, але цей показник торкнеться тільки найбільш потужних і найдорожчих електромобілів Cadillac.

GM Ultium – нова лінійка батарей, які скоро з'являться в серійних електрокарах концерну gm.com

Очікується, що крім підвищеного терміну служби, нові батареї, які з'являться після Ultium, стануть не лише надійнішими, але також дешевшими, більш енергоефективними та запропонують збільшений запас ходу.

Кросовер Cadillac стане одним з перших електромобілів з батареями GM Ultium gm.com

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