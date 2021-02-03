Genesis готує конкурента кросоверу Tesla Model Y

Сергій Іванов Електромобілі 16:00, 3.02.2021

Модельну лінійку преміального корейського бренду Genesis скоро може поповнити перший повністю електричний кросовер. Прототип новинки помітили на тестах.

Про це повідомляє портал Carscoops. У Німеччині на дорогах загального користування невтомні фотошпигуни помітили дослідний зразок першої електричної моделі бренду Genesis.

У Німеччині помітили дослідний зразок першої електричної моделі бренду Genesis
carscoops.com

Новинка отримає глобальну електричну платформу E-GMP альянсу Kia-Hyundai, яка зовсім скоро буде представлена на електричному кросовері Ioniq 5. Очікується, що автомобіль зможе долати на повністю зараженої батареї відстань близько 500 км, а на швидкій зарядної станції за 5 хвилин можна буде дозарядити АКБ, щоб подолати наступні 100 км.

Новинка отримає глобальну електричну платформу E-GMP альянсу Kia-Hyundai
carscoops.com

Від свого родича Genesis буде відрізнятися зовсім іншим дизайном кузова, який буде виконаний в стилістиці інших моделей бренду. Поява електромобіля у продуктовому портфоліо Genesis є частиною стратегії розвитку концерну, яка передбачає суттєве розширення "зелених" версій та збільшення їх частки у загальному обсязі продажів.

Очікується, що запас ходу складе близько 500 км
carscoops.com

Очікується, що новинка буде презентована до кінця нинішнього року. Основними конкурентами для неї стануть Tesla Model Y та Ford Mustang Mach-e. Більше подробиць про новинку стане відомо після презентації родинного Ioniq 5, яка відбудеться наприкінці лютого.

Очікується, що новинка буде презентована до кінця нинішнього року
carscoops.com

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL , в Великобританії піддали тюнінгу електромобіль Ford Mustang Mach-E, а в Італії готують найпотужніший в світі електричний гіперкар.

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