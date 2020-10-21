General Motors представив електромобіль Hummer і назвав його ціну

Концерн General Motors офіційно представив новий Hummer. Це ім'я електричного пікапа, який продаватиметься під маркою GMG. Уже відомі всі характеристики новинки, дата її виходу на ринок і ціни.

Фото і подробиці про GMC Hummer EV (повна назва машини) опублікувала пресслужба виробника. Повідомляється, що новинка надійде в продаж восени 2021 року.

GMC Hummer EV General Motors

Електричний пікап Hummer EV буде представлений у декількох версіях, і в найпотужнішій із них він оснащується трьома електродвигунами віддачею 746 кВт / 1014 л.с. і 15 592 Нм (слабші варіанти, які з'являться пізніше, отримають два електромотори). Із такою силовою установкою утилітарна машина прискорюється від 0 до 60 миль на годину (96 км / год) лише три секунди.

GMC Hummer EV General Motors

Автомобіль використовує батарею, яка складається з 24 блоків, її вистачає на 563 км пробігу. Також пікап отримав високопродуктивний режим Watt Freedom (Свобода ват) і систему CrabWalk (режим краба), що повертає задні колеса. Максимальна глибина подолання броду становить 610 мм.

GMC Hummer EV General Motors

Крім того, в оснащення GMC Hummer EV входять знімні панелі даху, адаптивна пневмопідвіска, 35-дюймові шини Goodyear Wrangler Territory (також доступні 37-дюймові шини), інформаційно-розважальна система з екраном на 13,4 дюйма, цифрова приладова панель діагоналлю 12,3 дюйми, камери UltraVision.

GMC Hummer EV General Motors

GMC Hummer EV General Motors

GMC Hummer EV General Motors

GMC Hummer EV General Motors

GMC Hummer EV General Motors

Випускатиме новинку завод GM у Гемтремці в Детройті, ціни починаються від 79 990 доларів (всього запропонують чотири модифікації). На старті продажу буде доступна версія Edition 1 за ціною 112 595 доларів, варіант EV3X вийде восени 2022 року з цінником в 99 995 доларів, EV2X (з двома електродвигунами) буде доступний навесні 2023 року за ціною 89 995 доларів, а найдешевший варіант – EV2 , також з двома моторами – прибуде лише навесні 2024 року і він-то якраз і виявиться найдешевшим варіантом – за 79 995 доларів.

GMC Hummer EV General Motors

GMC Hummer EV General Motors

GMC Hummer EV General Motors

GMC Hummer EV General Motors

General Motors припинила продажу оригінального Hummer в 2010 році. Причиною послужило падіння попиту на модель через через рецесію та високі ціни на паливо. Це призвело до того, що в 2009 році Hummer оголосив про банкрутство.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Porsche готує електричний Macan – недавно цю модель вперше зняли на дорогах.