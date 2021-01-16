General Motors представила новий бренд для комерційних моделей

В рамках стратегії електрифікації, американський концерн General Motors представив новий бренд BrightDrop, який буде відповідати за комерційні моделі електротранспорту.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Новий бренд BrightDrop займеться не тільки випуском електричних машин, але і запропонує повний комплекс послуг по доставці вантажів від дверей до дверей.

Першим дітищем BrightDrop став фургон EV600. Він побудований на модульній платформі Ultium, представленої у минулому році. Технічні параметри силового агрегату моделі поки не повідомляється, але в компанії обіцяють, що запас ходу складе не менше 400 км. Повна маса фургона – 4,5 т, а багажне відділення має об'єм 17 м3. Доступ до багажу забезпечується через бічні зсувні двері та задню широкі двері-ролету.

Заряджати батарею можна на станціях потужністю 120 кВт. За годину вона забезпечить автомобіль енергією на подолання дистанції у 170 миль (273 км). У списку опцій є датчики паркування, камера заднього виду, системи екстреного гальмування з функцією розпізнавання пішоходів та контролю рядності, а також інформаційно-розважальна система з сенсорним 13,4-дюймовим дисплеєм.

Ще однією цікавою новинкою бренду став роботизований контейнер BrightDrop EP1. Він здатний самостійно переміщатися в просторі зі швидкістю до 5 км/год. Вантажопідйомність контейнера – 90 кг, а об'єм – 0,65 м3. Усередині передбачені регульовані по висоті полиці, що дозволяють компонувати простір під потреби користувача. Розміри робота оптимізовані для використання у парі з фургоном EV600. Подібний робот-контейнер дозволить знизити фізичне навантаження на кур'єрів і прискорити процеси завантаження/розвантаження.

Першим серйозним клієнтом BrightDrop стала відома американська кур'єрська служба FedEx. До кінця нинішнього року компанія отримає у своє розпорядження партію з 500 електричних фургонів. А комерційні продажі BrightDrop EV600 заплановані на початок майбутнього року.

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