General Motor представив два нових електромобіля

Американський концерн General Motor презентував дві нові електромобіля – хетчбек Bolt та кросовер Bolt SUV

Про це повідомляє прес-служба виробника. Новинки побудовані на загальній платформі та здатні подолати від 402 до 416 км. Автомобілі є частиною плану концерну по розширенню електричної гами, яка передбачає презентацію 30 нових електромобілів до 2025 року.

У компанії Chevrolet мають намір скористатися цим успішним продуктом та провели глибоку модернізацію новинки. media.chevrolet.com

З моменту дебюту у 2017 році, модель Bolt розійшлася по світу накладом понад 100 тисяч машин. Не менш важливо, що 75% покупців вперше стали власниками продукції GM. У компанії Chevrolet мають намір скористатися цим успішним продуктом та провели глибоку модернізацію новинки.

Автомобілі є частиною плану концерну по розширенню електричної гами media.chevrolet.com

Автомобіль отримав свіжий дизайн з новим оформленням передньої частини машини. Ззаду з'явилися нові виразні бампера з тонкими рефлекторами. Нова задні двері отримала більш стильні ліхтарі.

Нова задні двері отримала більш стильні ліхтарі media.chevrolet.com

У салоні з'явився новий кермо, приладова панель з 8-дюймової цифровий шкалою та блок керування режимами роботи трансмісії. Також новинка отримала нову центральну консоль з великим сенсорним екраном на 10,2 дюйма та розширеним функціоналом. Мультимедіа підтримує бездротовий доступ до Apple CarPlay та численним програмам, наприклад, Alexa, а також Spotify та Weather Channel.

У салоні з'явився новий кермо, приладова панель з 8-дюймової цифровий шкалою та блок керування режимами роботи трансмісії media.chevrolet.com

Кросовер Bolt EUV має схожий дизайн, однак, всі кузовні панелі у новинки власні. Крім того, новинки на 160 мм довший, а її колісну базу розтягнули в порівнянні з хетчбеком на 74 мм. Це дозволило збільшити простір у задній частині салону до 993 мм. Для багажу у максимальному варіанті при складених задніх сидіннях надається до 1614 л.

Для багажу у максимальному варіанті при складених задніх сидіннях надається до 1614 л media.chevrolet.com

Bolt EUV має багатшу комплектацію, яка включає бездротову зарядку для смартфонів, панорамний дах, передні сидіння з підігрівом та вентиляцією, а також задні сидіння з підігрівом.

Кросовер Bolt EUV має схожий дизайн, однак, всі кузовні панелі у новинки власні media.chevrolet.com

Bolt EUV стане першим автомобілем Chevrolet, який оснащений системою напівавтономного управління Super Cruise. У списку електронних помічників обох новинок у стандартній комплектації є Automatic Emergency Braking, Forward Collision Alert, Front Pedestrian Braking та Lane Keep Assist з функцією Lane Departure Warning.

Bolt EUV стане першим автомобілем Chevrolet, який оснащений системою напівавтономного управління Super Cruise media.chevrolet.com

В якості опції можна замовити системи Adaptive Cruise Control, Rear Cross Traffic Alert та HD Surround Vision.

По дизайну салону автомобілі уніфіковані media.chevrolet.com

Обидва автомобілі оснащені літій-іонної батареї на 65 кВтг, яка живить електромотор потужністю 203 к.с. та моментом 360 Нм. Обидві моделі мають привід на передні колеса. Хетчбек має запас ходу 416 км, а більш важкий та великий SUV має у своєму арсеналі 402 км.

Обидва автомобілі оснащені літій-іонної батареї на 65 кВтг, яка живить електромотор потужністю 203 к.с. та моментом 360 Нм media.chevrolet.com

Електромобілі забезпечені зарядкою на 11 кВт, що дозволяє за 30 хвилин поповнити батарею на 161 км у Bolt й на 153 км – у кросовера.

Bolt та Bolt EUV очікуються у американських дилерів цього літа. Вартість хетчбека стартує з позначки $31995 та ціну кросовера оголосять суть пізніше.

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